Alfa Romeo, pronto il ritorno nel settore MPV? Mesonero-Romanos non lo esclude

Arese ha in serbo moltissime sorprese nei prossimi anni, a cominciare dal 2024, quando verrà svelato il B-SUV di Alfa Romeo, protagonista di un leak clamoroso nelle scorse settimane. Un futuro decisamente green fatto di berline, SUV, hypercar e forse anche MPV.

MPV, per tutti coloro che avessero sentito per la prima volta questo nome, è un acronimo che sta per Multi-purpose Vehicle, ovvero un segmento in cui rientrano quelle vetture che sono di fatto un ibrido fra un monovolume e una familiare.

Un classico esempio è la Fiat 500XL, ma anche la Mercedes EQT, o la recentissima Volvo EM90. Ad aprire all'ingresso di Alfa Romeo in questo mercato è stato il capo design del Biscione, Alejandro Mesonero-Romanos, che non ha appunto escluso la realizzazione di una monovolume di lusso (in foto il render a firma Autocar).

Il tutto è nato da una discussione fra il designer e Autocar sull'Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar presentata poche settimane fa, poi virata sull'Alfa Romeo Romeo, nota anche come 'Autotutto': “Era bellissimo – ha spiegato per poi aggiungere - a proposito, non rimarrei sorprese se un giorno tornasse”.

Non è chiaro se quella di Mesonero-Romanos sia solo una boutade, ma in ogni caso la tendenza dei brand premium è quella di affacciarsi sempre di più al mercato degli MPV, soprattutto per via della loro popolarità in estremo oriente, a cominciare dalla Cina.

Nel gigante asiatico avere un'auto spaziosa è quasi una priorità per chi ha le disponibilità, di conseguenza questi monovolumi extralusso sono visti come un vero e proprio oggetto di valore.

Come detto sopra, sono moltissime le aziende che già sono sul mercato, come ad esempio la Volkswagen con il suo ID.Buzz, ma anche la Lexus con la sua vistosa LM, e via discorrendo. Chissà che quindi non possa tornare un remake dell'Autotutto, vettura che venne venduta in circa 21mila esemplari: non male.