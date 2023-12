Alfa Romeo, pronto un 'Berlingo'? Il Biscione potrebbe tornare nel mercato dei mini van

Un mini van Alfa Romeo? I più giovani potrebbero restare colpiti da una simile notizia, eppure un tempo il marchio del biscione non era estraneo a questo segmento, basta ricordare il famoso Autotutto che popolava le strada italiane negli anni '60 (si, forse siete davvero troppo giovani).

Chiunque conosca un minimo il mercato delle automobili sa benissimo che il segmento dei minivan è una sorta di "mister x" all'interno della varie gamme di ogni produttore. Per quanto queste tipologie di veicoli siano utili e funzionali, la loro adozione da parte dei consumatori è un grattacapo non da poco: il loro successo è sempre un'incertezza. Per non farci mancare niente, abbiamo anche provato a immaginare un'Alfa Romeo Key Car.

Attualmente il gruppo Stellantis ha un bel po' di minivan in commercio: si passa dal Peugeot Rifter al Citroën Berlingo, fino al Fiat Doblo e alla Opel Zafira. Anche il gruppo Mercedes pare puntare su questa categoria, attraverso il nuovo Citan.

Ma come potrebbe essere un mini van Alfa Romeo ad oggi? Questo render ne mostra il design. Seppur sia tutto in chiave totalmente speculativa, è giusto (forse) aspettarsi una linea più sportiva rispetto alle soluzioni concorrenti, con dettagli aerodinamici a un'anima aggressiva, in puro stile Alfa (altro giro altra corsa: ecco come potrebbe essere un reboot dell'Alfa Romeo GTV).

Sarebbe un bel colpo per tutti gli alfisti del mondo, tuttavia c'è da considerare che un mezzo simile potrebbe essere difficile da posizionare in un mercato altamente competitivo, dal momento che potrebbe non essere molto economico.