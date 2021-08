Alfa Romeo produrrà soltanto elettriche dal 2027: è ufficiale

Nella giornata di ieri Stellantis ha tenuto una conferenza stampa per discutere i (buoni) risultati del primo semestre 2021. Ad arricchire il meeting una serie di succose novità sui marchi: la parola chiave per il futuro del gruppo è ovviamente "elettrificazione".

Una slide si è concentrata sui brand premium, cioè Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia. La casa della Ypsilon - che fa segnare in Italia una quota di mercato del 13.9% nel segmento B durante i primi sei mesi di quest'anno - sarà totalmente elettrificata dal 2024 e lancerà soltanto modelli elettrici dal 2026. DS brucerà i tempi e già dal 2024 punterà tutto sulle elettriche.

Destino identico per Alfa Romeo, che proporrà soltanto elettriche dal 2027, quantomeno in Europa (Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito), Nord America e Cina. Praticamente tutti i suoi mercati di riferimento. Stellantis aveva già annunciato la volontà di virare sull'elettrico con l'ambiguo motto “Dal 2024, Alfa diventa Alfa e-Romeo”.

Alfa Romeo è attualmente sul mercato solo con Giulia e Stelvio. Nel giugno 2022 arriverà il crossover compatto Tonale, che sarà successivamente affiancato dal più piccolo Palade. Quest'ultimo sarà probabilmente il primo modello Alfa Romeo al 100% elettrico.

Alfa Romeo avrà dieci anni per dimostrare il suo valore, è quanto è stato dichiarato da Carlos Tavares. Durante questo lasso di tempo - che vale per tutti i brand del gruppo - il CEO Jean Philippe Imparato dovrà trasformare lo storico marchio in una realtà redditizia.