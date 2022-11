Alfa Romeo potrebbe presentare la sua supercar a marzo 2023

Nel 2018 Alfa Romeo aveva acceso i cuori degli appassionati annunciando il ritorno della GTV e della 8C, ma purtroppo i tempi sono cambiati in fretta, e al posto di queste due bellezze Alfa Romeo ha presentato le Giulia GTA e GTAm che hanno comunque lasciato il segno andando soldout in poco tempo. Eppure c’è ancora speranza per una supercar Alfa.

La GTV doveva essere una coupé a quattro posti (guardate il rendering che immagina un’ipotetica Alfa Romeo Giulia coupé) con ripartizione dei pesi perfetta, trazione integrale e circa 600 CV, mentre la 8C doveva essere una supercar con telaio monoscocca in fibra di carbonio, con oltre 700 CV e le ruote anteriori mosse da un motore elettrico, ma la nuova sportiva Alfa Romeo sarà qualcosa di diverso da questi modelli, a partire dal fatto che è difficile pensare ad un nuovo motore dal momento che il brand si avvia a diventare 100% elettrico in tempi brevissimi.

Sarà diversa ma potrebbe esserci davvero, ed è questo l’importante, come ha affermato il CEO del brand, Jean-Philippe Imparato, che ai microfoni di Autocar ha affermato che la supercar Alfa Romeo verrà approvata per la produzione nei prossimi mesi, e secondo le stime si guarda a marzo 2023. Inoltre, secondo il magazine britannico, potrebbe addirittura trattarsi di una hypercar con un prezzo a sei cifre, che possa celebrare al meglio la fine di un’era.



A questo punto non è scontato immaginare che possa adottare il 6 cilindri da 2.9 litri e 540 CV della Giulia GTAm, magari con un powertrain ibrido, come era stato pianificato per la nuova 8C.