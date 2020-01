Alfa Romeo potrebbe presentare una nuova auto a Giugno, ecco i dettagli

Il prossimo grande appuntamento dell'automotive è rappresentato dal Salone di Ginevra 2020 che si terrà il prossimo Marzo ma Alfa Romeo starebbe guardando già oltre, verso l'evento che avrà luogo a Milano e che servirà a celebrare il compleanno numero 110 della casa automobilistica italiana.

Stando a recenti report la festività, la quale si estenderà per tutta la superficie della città, culminerà con la presentazione di un nuovo e misterioso modello. Il 24 giugno saranno in migliaia tra i fan del brand a fluire verso Milano, e il sito MotoriOnline ha saputo che Alfa Romeo utilizzerà la copertura dei media per un proprio salone dell'auto personale. Tra i rumors emerge che si tratterebbe di un crossover o di una coupe.

In entrambi casi la piattaforma in uso da Jeep Renegade e Fiat 500X potrebbe risultare molto utile, ma per MotoriOnline la tecnologia più papabile sarebbe quella presa in prestito dal Gruppo PSA grazie alla fusione in atto col Gruppo FCA del quale fa parte Alfa. Se quest'ultima ipotesi dovesse rivelarsi veritiera assisteremmo al reveal di una concept car, e non di un modello da produzione, perché le trattative tra i due colossi sono ancora in atto.

Un'altra possibilità ventilata indicherebbe lo sviluppo di una due porte sportiva mirata ai consumatori rimasti orfani della pura spregiudicatezza che il marchio possedeva decenni addietro. Non è un qualcosa di assurdo, anche perché l'evento milanese si concentrerà proprio sulla storia e sui successi di Alfa Romeo e quindi un'alzata di posta in questo senso darebbe ai fedelissimi una forte scarica di adrenalina.

Nel frattempo sono Giulia e Stelvio ad essere sotto i riflettori e Kimi Raikkonen, attualmente in forze proprio presso il team F1 di Alfa Romeo, ha dato una bella spinta pubblicitaria alle due vetture apparendo in uno spot dedicato e ambientato a Montecarlo. Per il prossimo futuro si punta invece tutto sulla Tonale, un crossover compatto che potrebbe arrivare a breve.