Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio in edizione limitata Estrema, e sono già disponibili

Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono in attesa di un restyling che forse porterà nuovi gruppi ottici ispirati alla Tonale, ma per quello c’è ancora da attendere. Nel frattempo la casa del biscione ha presentato un nuovo allestimento dedicato alla sua berlina e al suo SUV, denominato “Estrema”.

Ce lo aspettavamo, dato che di recente era stato avvistato una bisarca che portava a bordo una Stelvio Estrema, ma finalmente sappiamo tutti i segreti di questa nuova versione. Si tratta di un allestimento che Alfa Romeo ha definito “la prima serie in edizione limitata Alfa Romeo disponibile a livello mondiale” e si inserisce tra le varianti Veloce e Quadrifoglio di entrambe le vetture.

Un allestimento più performante della Veloce, ma non tanto quanto la Quadrifoglio, che rimane ancora la punta di diamante dei rispettivi modelli. Rispetto alla prima però, le versioni Estrema di Giulia e Stelvio montano di serie sospensioni adattive e differenziale a slittamento limitato, con le prime in grado di “leggere” la strada e regolarsi di conseguenza così da avere il miglior comportamento di guida in ogni situazione. Inoltre ci sono dettagli estetici in fibra di carbonio e i nuovi cerchioni in tinta nera.

Il motore che le muove è invece un 2.0 litri turbo da 280 CV e 415 Nm di coppia (ma c’è anche il 2.2 litri diesel da 220 CV), ed è collegato ad un cambio automatico ZF a 8 rapporti, che nel caso della Stelvio invia la potenza a tutte e quattro le ruote, mentre nel caso della Giulia si parte dalla trazione posteriore, ma come optional si può scegliere la trazione integrale Q4 di Alfa Romeo. Con questo propulsore, la Giulia scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi con la trazione posteriore, e in 5,1 secondi con la versione a quattro ruote motrici. La Stelvio invece raggiunge i 100 km/h in 5,5 secondi.

Entrambe le vetture sono già disponibili e ordinabili, con un prezzo che parte da 67.600 euro per quanto riguarda la berlina, che diventano 75.400 euro nel caso del SUV.