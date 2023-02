Alfa Romeo presenta la C43, la nuova monoposto 2023 di Formula 1

Proprio lo stesso giorno in cui Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto, che si chiamerà SF23, Alfa Romeo ha tolto il telo dietro la nuova auto che scenderà in pista nel nuovo campionato del mondo di Formula 1. Scopriamo insieme la livrea che la scuderia ha scelto per questa stagione.

Nella giornata di ieri è toccato alla Williams il compito di presentare la FW45, compito oggi ereditato dal team di Sauber che ha celebrato la nuova partnership con Stake con una livrea a dir poco spettacolare, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

Alfa Romeo rinuncia al bianco della passata stagione a favore di una combinazione tra un rosso più scuro e il nero nelle pance laterali, sulla scia del modello Ferrari secondo qualcuno. Un mix che ha comunque fatto impazzire i fan e che non rinuncia allo splendido tricolore all'alettone posteriore.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nello stesso giorno la Ferrari di Vasseur ha monopolizzato l'attenzione mediatica annunciando il nome del progetto 675 di Ferrari, ovvero quello della monoposto 2023, che si chiamerà SF23 in linea con il passato. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova Alfa Romeo Racing, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.