Alfa Romeo si prepara al boom del 2025: potrebbe tornare anche Giulietta

Alfa Romeo è senza alcun dubbio uno dei marchi più iconici del mercato automotive mondiale, gli ultimi anni però non sono stati semplici. Giulia e Stelvio hanno mantenuto alto l’onore del brand, c’è voluto però Tonale affinché Alfa Romeo tornasse a essere redditizia (ufficiale la nuova Alfa Romeo Tonale).

Dopo l’uscita di scena della MiTo, della Giulietta e della 4C, la compagnia ha avuto un estremo bisogno di nuovi veicoli nella propria line-up, fino all’arrivo di Tonale però non è stato facile far quadrare i conti. Ora però, stando alle parole del CEO Jean-Philippe Imparato dette ad Autocar, Alfa Romeo incassa più soldi di quanto ne spende per ogni singola auto che produce, il futuro dunque è alquanto luminoso. Nel 2023 le consegne di Alfa Romeo potrebbero toccare quota 90.000 unità, le previsioni però parlano di un vero e proprio boom atteso attorno al 2025.

Imparato è convinto che a metà decennio Alfa Romeo romperà gli attuali record di vendita, impresa comunque non semplice visto che parliamo di 223.643 unità. Tale record è stato raggiunto nel 1990 quando l’appeal di Alfa Romeo era diverso da quello attuale e c’erano sicuramente più modelli iconici disponibili in line-up. Il brand si aspetta in ogni caso una crescita sostanziale nel 2024 quando sarà lanciato un SUV compatto da posizionare al di sotto del Tonale (sarà così il nuovo Alfa Romeo B-SUV?). Per intenderci, sarà una vettura in grado di rivaleggiare con la Fiat 600 e la Jeep Avenger in termini di dimensioni, del resto è quasi certo che andrà a utilizzare la stessa piattaforma.

In virtù di questo, sarà anche la prima Alfa Romeo “di massa” ad avere una variante 100% elettrica; parliamo del mercato di volume perché, tecnicamente, è la 33 Stradale la prima Alfa Romeo 100% elettrica. Ovviamente il B-SUV in arrivo sarà disponibile anche in una versione più economica con motorizzazione Mild Hybrid, sappiamo quanto Stellantis sia cauta sul 100% elettrico. In chiusura, nel corso della sua intervista con Autocar Imparato non ha chiuso del tutto le porte a un ritorno della Giulietta, andata ormai in pensione verso la fine del 2020.