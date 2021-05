Alfa Romeo pensiona la Giulietta: l'Edizione Finale solamente in Australia

Dopo anni di onorato servizio, anche per l’Alfa Romeo Giulietta sta per calare il sipario, ma prima che le luci si spengano definitivamente, ecco il colpo di scena! Alfa Romeo ha svelato un’ultima versione limitata in pochissimi esemplari, che di fatto manderanno in pensione la compatta del biscione in territorio australiano.

Avete capito bene, l’Edizione Finale verrà commercializzata solamente in Australia, nonostante il tanto successo accumulato in questi anni nella sua terra natia. Di recente ha vinto il suo ultimo premio, conferitole da AutoBild, e adesso ci saluta omaggiandoci con questa versione da collezionisti.

La Giulietta Edizione Finale verrà prodotta in soli 35 esemplari, con un prezzo di 48,950 dollari australiani (pari a 31.536 euro), ed è stata concepita per celebrare un’ultima volta la combinazione di sportività, eleganza e comportamento di guida che caratterizzano la compatta Alfa Romeo. Potrà essere acquistata scegliendo tra tre colori altrettanto speciali: Alfa White, Anodized Blue e Magnesium Grey Matte. L’estetica è caratterizzata da dettagli di colore giallo che firmano il corpo vettura nelle pinze dei freni e nelle linee del paraurti anteriore e posteriore.

La sportività è accentuata dalla presenza di alcuni dettagli in carbon-look, come la griglia frontale, i gusci degli specchietti retrovisori e minigonne laterali, che fanno da complemento ad un impianto di scarico sportivo marchiato Magneti Marelli e cerchi in lega da 18 pollici in tinta nera.

Le modifiche interne seguono lo stile dell’esterno aggiungendo cuciture gialle su volante e tappetini oltre al marchio Giulietta, sempre dello stesso colore. Inoltre l’Edizione Finale monta un tettuccio apribile elettrico di serie. Il cuore pulsante dell’auto rimane il solito 4 cilindri turbo da 1750 cc montato sulla Giulietta Veloce – su cui si basa anche questa versione speciale – capace di erogare 236 cavalli e 340 Nm di coppia sulle ruote anteriori attraverso un cambio a doppia frizione.

Tom Noble, direttore marketing di Alfa Romeo, ha dichiarato che l’Edizione Finale celebra l’autentico gusto italiano che caratterizza la Giulietta, con l’aggiunta di alcuni componenti più sportivi che la renderanno un pezzo da collezione raro per tutti gli amanti del marchio del biscione. Se pensate che l’Edizione Finale non sia abbastanza estrema, vi consigliamo di guardare questa Giulietta da corsa allestita per correre il campionato TCR.