Alfa Romeo, svelate le eredi full electric di Giulia e Stelvio ai sindacati

Come vi raccontiamo spesso e volentieri Alfa Romeo sta attraversando un profondo restyling del proprio brand con l'obiettivo di diventare un marchio premium internazionale. Va letta in tale ottica l'avvento dell'Alfa Romeo 33 Stradale, ufficialmente svelata la scorsa estate, ma non solo.

In arrivo vi sono infatti tutti una serie di modelli che cercheranno di fare breccia non soltanto nel cuore degli automobilisti italiani ma anche stranieri, a cominciare dal tanto chiacchierato Alfa Romeo B-SUV 2024, di recente svelato da un clamoroso leak.

Attenzione anche a quello che riguarda Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che a breve andranno in pensione per essere sostituite dai modelli eredi. Proprio in questi giorni le due nuove vetture sono state svelate ai sindacati presso la fabbrica di Mirafiori: "Presso il centro stile di Mirafiori – le parole di Rocco Palombella e Gianluca Ficco della Uilm – abbiamo avuto l’opportunità di apprezzare il lavoro di sviluppo dei marchi Alfa, Lancia e Jeep e di vedere in anteprima i modelli di Melfi nonché i due modelli Alfa full electric eredi di Giulia e di Stelvio che saranno prodotti nello stabilimento di Cassino sulla piattaforma Large, ma confidiamo che nello stabilimento laziale potranno esserci ulteriori assegnazioni con altri marchi".

E a proposito della piattaforma STLA Large, i lavori di implementazione della stessa scatteranno oggi, 30 novembre, e andranno avanti fino all'8 gennaio 2024 di modo da approfittare della pausa natalizia.

Ecco perchè non è da escludere che la produzione dell'attuale serie di Giulia e Stelvio sia definitivamente conclusa, in attesa appunto dei prossimi modelli che dovrebbero essere svelati nel 2024 e nel 2025, con una commercializzazione l'anno successivo.

Nell'attesa è probabile che Arese immetta sul mercato le vetture in stock. Si tratta solamente di una ipotesi, sia chiaro, ma le tempistiche sembrano coincidere e spingono tutte verso questa direzione. L'ipotesi più accreditata è comunque quella che le linee vengano implementate ma nel contempo si continui con la produzione degli attuali modelli di Stelvio e Giulia, in attesa poi di una nuova produzione che possa scattare fra un anno.