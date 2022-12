Alfa Romeo promette nuove priorità: focus su qualità auto e soddisfazione clienti

In attesa della supercar Alfa Romeo attesa per marzo 2023, la casa automobilistica italiana esprime le sue priorità per i prossimi anni, specialmente negli Stati Uniti. La pianificazione del futuro oltreoceano partirà da due elementi: alta qualità delle vetture e massima soddisfazione del cliente.

A parlarne è stato il vicepresidente della pianificazione e trasformazione del prodotto per Alfa in Nord America, Vincent Noirbent, ai microfoni di Auto News. Nel corso dell’intervista egli ha palesato la volontà di confermare la posizione di Alfa Romeo di marchio premium globale di Stellantis, proseguendo nella serie di sforzi vincenti visti nel corso del 2022. Uno dei prossimi passi sarà la presentazione dell’ibrido plug-in Tonale nel secondo trimestre del 2023 anche negli Stati Uniti.

Nello specifico, Noirbent ha affermato quanto segue: “Internamente abbiamo i nostri processi, lavoriamo a stretto contatto con il nostro network, con la fabbrica; dunque, sappiamo dove siamo diretti e vogliamo migliorare i nostri indicatori di prestazione. […] Dobbiamo assicurarci di ripeterci il prossimo anno, perfezionandoci”. Anche il capo di Alfa Romeo North America, Larry Dominique, ha confermato poi la volontà di migliorare l’immagine del marchio migliorando l’esperienza d’uso per i suoi veicoli e offrendo il miglior supporto al consumatore, verso un futuro più splendente.

Assieme all’elettrificazione, pertanto, Alfa Romeo ha altri obiettivi su cui dovrà lavorare duramente: la necessità di conquistare più clienti negli Stati Uniti attraverso servizi ad hoc di alta qualità è evidente, al fine di crescere oltreoceano e non soltanto in Italia e in Europa.

