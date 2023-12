Alfa Romeo non vuole diventare un marchio di SUV: 'Continueremo a costruire berline'

Alfa Romeo avrà a breve in line-up un nuovo SUV, precisamente il Milano, nome che è stato svelato esattamente 48 ore fa. Nonostante si pensava che la prossima vettura di Arese si potesse chiamare Brennero, alla fine il Biscione ha sorpreso tutti, assegnandole il nome del capoluogo lombardo.

Il B-SUV sarà svelato nel 2024 e messo in commercio entro la fine dell'anno che verrà, ma guai a pensare che con l'arrivo dello Sport Urban Vehicle, (così come è stato ribattezzato da Alfa), Arese accantoni le sue storiche berline.

Lo ha fatto chiaramente capire il CEO Jean-Philippe Imparato parlando con Autocar a margine dell'evento Milano: "Credo fermamente che quando si parla di elettrificazione, si parla di aerodinamica, e quando si parla di aerodinamica, si parla di 'Berlina'. Questo tipo di silhouette tornerà - ha proseguito - non vogliamo diventare un marchio di SUV, anche se il mondo sta passando ai SUV".

Quindi Imparato ha precisato: “Avrete una nuova Giulia nella gamma Alfa Romeo e non solo, perché i prossimi passi su cui stiamo lavorando sono: qual è la risposta al GTV, e quale potrebbe essere la risposta al Duetto? Ma poiché per il momento i progetti non sono ancora stati convalidati, non voglio approfondire l'argomento”.

Parole decisamente interessanti quelle di Imparato, che apre all'erede di due vetture che hanno fatto la storia del marchio meneghino. Nel contempo Alfa Romeo sta lavorando sulle nuove Stelvio e Giulia full electric, che nasceranno presso lo stabilimento di Cassino, con l'inizio della produzione previsto nei prossimi tre anni.

Ma come sarà la nuova Giulia? Autocar ipotizza una shooting brake, quindi un mix fra una berlina e una station wagon, alla luce anche delle parole di qualche tempo fa sempre di Imparato, che confidò: “Ci sono stati molti suggerimenti per la realizzazione di una versione station wagon della Giulia. Forse sarà un punto di svolta tra la berlina e station wagon. Con una nuova Giulia, forse possiamo avere il meglio di entrambi i mondi”.

Fra le versioni presenti ci sarà anche l'Alfa Romeo Giulia 'Hardcore' da ben 1.000 cavalli, praticamente il doppio di quelli offerti dalla versione benzina biturbo con il V6 sotto al cofano.