Alfa Romeo non le manda a dire: 'Tesla ci sta prendendo tutti a calci in cu...'

Sono eloquenti le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni da Larry Dominique, personaggio di riferimento per Alfa Romeo nel nord America. Parlando di Tesla il manager ha fatto chiaramente capire, senza mezze parole, come il marchio di Elon Musk stia dominando il mercato.

"Il veicolo premium in più rapida crescita negli Stati Uniti, Tesla, sta prendendo a calci in cu*o tutti – ha detto Dominique ai microfoni di The Drive - pensiamo a noi stessi come diversi dagli altri. Semplicemente non vogliamo mimetizzarci. Non siamo una 'BMW grigia'...”.

Quindi ha proseguito: “I nostri clienti ci dicono che comprano Alfa perché non siamo come gli altri". Alfa Romeo ha registrato un boom di vendite fra i tedeschi e punta ad internazionalizzarsi sempre di più penetrando anche il mercato americano.

Per farlo si mormora che Alfa Romeo abbia in programma un SUV elettrico top di gamma per sfidare proprio i tedeschi, a cominciare dall'Audi A8 e dalla BMW iX. E parlando del nuovo SUV in uscita, Dominique ha spiegato, in maniera un po' criptica: "Dettagli come dimensioni, caratteristiche, packaging, portabicchieri, tecnologia, ecc. Saranno l'ideale per il Nord America. Gli Stati Uniti rappresenteranno il 70% delle vendite di questo nuovo veicolo, quindi deve essere di buon auspicio per il pubblico americano".

L'anno scorso Alfa Romeo ha venduto 13mila modelli oltre oceano, e l'obiettivo è migliorare tale numero, anche se ovviamente la concorrenza nel Paese a stelle e strisce non sarà semplice. Bisognerà infatti guardarsi da Tesla, dagli altri marchi americani che solitamente i locali acquistano, nonché dai brand premium tedeschi, con i cinesi all'orizzonte.

La speranza è che il Biscione possa riuscire nell'impresa, e chissà che l'obiettivo non possa essere raggiunto anche grazie all'introduzione sul mercato di una nuova berlina di grandi dimensioni, una classica ammiraglia, che sembrerebbe nei piani di Arese.