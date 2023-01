'Alfa Romeo non sarebbe arrivata al 2023 senza l'elettrico'. Il retroscena di Imparato

Se l'Alfa Romeo non fosse passata all'elettrico sarebbe morta. E' questa la dura sentenza di Jean-Philippe Imparato, CEO dello storico marchio di Arese, secondo cui l'unica strada tracciabile per rimanere competitivi è appunto quella di produrre auto green.

Il futuro sembra quindi certo per il Biscione e la conferma la si era già avuta a fine 2022, circa il fatto che le prossime Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno dei modelli elettrici e non ibridi. A ribadire la questione ci ha pensato il numero uno dell'azienda milanese, che in occasione del recente Salone di Bruxelles ha spiegato senza troppi giri di parole: "Le persone devono capire una cosa. Se nel 2021 non avessimo preso la decisione di passare all’elettrico e di puntare sul software, Alfa Romeo non avrebbe superato il traguardo del 2023".

E ancora: "L’elettrico è l’assicurazione sulla vita di Alfa Romeo. Per due motivi. Il primo riguarda la durabilità, il secondo l’aerodinamica. Il percorso è puramente logico: se punti sull’elettrico, punti sull’aerodinamica, per l’autonomia. Se fai aerodinamica, allora dici “torna alla berlina”. Quindi dici “Benvenuta alla Giulia del futuro”. L’auto elettrica e la piattaforma STLA mi permetteranno di ottenere tipi di carrozzeria che l’auto termica non mi avrebbe concesso. Potremo lavorare su silhouette divertenti e cool che trasmettono emozione".

L'azienda del Biscione sta godendosi i grandi risultati della recente Alfa Romeo Tonale, eletta Auto Europa 2023 dai giornalisti italiani, e il futuro appare decisamente radioso tenendo conto che a breve, forse già entro la fine del 2023, dovrebbe essere svelato un nuovo B-SUV a marchio Alfa, quello erroneamente chiamato “Brennero”.

Obiettivo, introdurre ogni anno un nuovo modello elettrico di modo da arrivare al 2030, quindi 5 anni prima rispetto al diktat dell'Ue, con tutte le proprie auto prodotte al 100% full electric. Alfa Romeo punta a divenire il marchio premium del gruppo Stellantis in quanto ad auto green, con qualità, sportività, sicurezza e autonomia.