Dall'Alfa Romeo Nissan alla BMW Compact: gli storici flop del mercato auto

Il mercato delle auto è ricco di vetture che hanno avuto uno straordinario successo, a volte anche un po' inspiegabile, e nel contempo di auto che invece hanno registrato un clamoroso flop, nonostante un ottimo progetto alle spalle e marchi di prestigio.

Uno dei principali flop degli ultimi 40 anni è stato senza dubbio quello dell'Alfa Romeo Arna. Si tratta di una vettura che Arese decise di costruire insieme a Nissan (Arna sta per Nissan Auto). Venne prodotta per soli 4 anni visto che non riuscì mai a fare breccia nel cuore dei consumatori. Già dal 1984 si capì che qualcosa non andava come previsto, visto che le vendite furono solo 31mila, che scesero a 11mila l'anno dopo, per un totale di 53.400 vetture prodotte entro il 1987 di cui molte invendute.



Altra vettura che non riuscì mai a conquistare gli automobilisti fu la Lancia Delta II, quella prodotta dal 1993 al 2000. Fu ovviamente un mezzo insuccesso derivante dal glorioso passato, quella Lancia Delta che ancora oggi rappresenta una delle vetture più belle mai prodotte in Italia. In attesa che la Delta torni “muscolosa e geometrica”, parole di Napolitano, il modello di metà anni '90 presentava una forma molto anonima e proprio per questo registrò un clamoroso flop nonostante, come ogni Lancia, fu un'ottima vettura in quanto a meccanica e interni: peccato, un'occasione sprecata.



Anche le Big tedesche topparono, ed è il caso della BMW, che nel 1994 lanciò sul mercato la sua Compact, di fatto una Serie 3 con la coda tronca. Mantenendo lo stesso passo della berlina più grande e lo stesso identico stile (almeno nella prima serie), a deludere maggiormente i fan fu il motore, un 2.5 da 170 cavalli, ritenuto un po' troppo “sobrio” dai clienti BMW dell'epoca. Sulla carta sembrava davvero un progetto interessante (ed in effetti lo era) per competere nel Segmento C, ma alla fine (2001), aveva venduto poco più di 15mila esemplari. Verrà sostituita di lì a tre anni dalla BMW Serie 1 che entro la fine del 2023 presenterà il suo nuovo restyling con un motore più potente.



Forse il flop più clamoroso è stato però quello di Renault, con l'Avantime. Restò sul mercato per soli due anni, dal 2001 al 2003, tanto bastò all'azienda per capire di aver toppato. Presentata come monovolume coupé, aveva una linea insolita, molto futurista, con soli 4 posti. Venne mostrata per la prima volta a Francoforte nel 1999 ma forse era troppo avanti: andò in archivio con soli 8.500 esemplari piazzati sul mercato.



Chiudiamo con un'ultima bella vettura che non convinse mai il grande pubblico, leggasi la Volvo C30, giunta sul mercato nel 2006 per competere con BMW, Mercedes e Audi. Esteticamente non era affatto male, al di là del lunotto posteriore un po' discutibile, ma internamente era troppo piccola, essendo omologata per 4 e avendo un bagagliaio da 251 litri. Aveva inoltre un prezzo troppo elevato, visto che già nel 2007 costava più di 30mila euro, tutta una serie di caratteristiche che purtroppo ne decretarono la sua fine senza troppa gloria.