Alfa Romeo Giulia 2020: il nuovo spot con Alexander Skarsgård

Tutto pronto per la nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020, il debutto presto al Salone di Ginevra. Nel frattempo il Biscione mostra i muscoli in questo nuovo spot dove, oltre alla nuova Giulia, troviamo come protagonista l'attore Alexander Skarsgård, volto noto della serie televisiva True Blood.

Il nuovo spot Type A è pensato per il mercato nordamericano, ad ulteriore prova di come FCA stia puntando moltissimo sugli Stati Uniti, regione interpretata come cruciale per spingere le vendite del brand (che non stanno andando particolarmente bene). Nel 2019 Alfa Romeo ha posizionato poco più di 8.400 vetture con un calo del 24%. Insomma, non si può permettere davvero più il lusso di perdere posizione.

Negli USA per l'Alfa Romeo Giulia MY 2020 si parte da 39.345 posizionando l'auto nel segmento delle berline premium. Per quel che riguarda ciò che sta sotto al cofano, non esiste grossa scelta. Anzi. La Giulia MY 2020 arriva solamente con il 2.0 turbo benzina da 280CV e cambio automatico ad 8 marce. Si può scegliere tra trazione posteriore o integrale.

La nuova Giulia MY 2020 introduce una vasta gamma di novità sul fronte tech, dal sistema di infotainment con Alfa Connect con display multi touch da 8.8 pollici, passando per la guida autonoma di Livello 2 che include soluzioni avanzate come Lane Keeping Assist e Driver Attention Assist.