L'Alfa Romeo Montreal torna in vita grazie a un concorso: tutte le foto

Quanti fra voi conoscono la Alfa Romeo Montreal? Costruita dal Biscione fra il 1970 e il 1977, è una delle vetture più iconiche del marchio, oggi rimessa a nuovo da un giovane designer ventiseienne.

Il suo nome è Pedro Ruperto Mallosto (anche se sul web è conosciuto come Ruperto Design) e, nonostante le origini brasiliane, vive e studia a Torino. Sul suo account Behance, così come sul suo profilo Instagram, potete trovare la nuova Alfa Romeo Montreal, ovviamente aggiornata ai nostri tempi nel design - e resa particolarmente cattiva, meno muscle car americana e più Viper.

Il designer ha riportato in vita la buon vecchia Montreal per due motivi fondamentali: da una parte in questo 2020 si festeggiano i 110 anni del brand Alfa Romeo, inoltre sono 50 anni esatti dall'uscita della Montreal, come ricorda lo stesso artista su Behance. Realizzati per il concorso #montrealdesignchallenge promosso da Klaus Busse, responsabile del Design in Alfa Romeo, i render hanno ottenuto il secondo posto dopo esser stati scelti dallo stesso Busse e da Ralph Gilles, Global Head of Design del Gruppo FCA.

Un piazzamento del tutto meritato, soprattutto a vedere le diverse colorazioni della Montreal che riprendono alcune tinte storiche di Alfa Romeo - dal verde "elettrico" al rosso corsa. Chissà che Alfa non decida di realizzarla sul serio, sarebbe un regalo per tutti gli appassionati...