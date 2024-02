Alfa Romeo MiTo, ritorno nel 2025? Ecco come se la immagina TDA

Da tempo si parla di un possibile ritorno dell'Alfa Romeo MiTo in veste di compatta elettrica, ma fino ad oggi dai piani alti del Biscione non è arrivata alcuna conferma. Il marchio di Arese è concentrato sui SUV e sulla berlina Giulia, e per il momento non sembra esservi spazio per una piccola in “line up”.

Del resto, come vi raccontiamo da diverso tempo, molte piccole stanno scomparendo dal mercato per via dei pochi margini che permettono alle case automobilistiche, ma forse la tendenza potrebbe cambiare con la diffusione sempre più importante delle green.

Se infatti nei segmenti “alti” ormai il prezzo fra ICE e BEV è quasi lo stesso, nei primi segmenti, a cominciare da A e B, la differenza di listini è ancora notevole, di conseguenza sono tante le aziende che negli ultimi tempi hanno annunciato nuove city car low cost a batteria.

E chissà che anche Alfa Romeo non decida quindi di riproporre la sua mitica MiTo, auto che è stata in produzione dal 2008 al 2018 presso lo stabilimento di Mirafiori, e che ha conquistato il cuore di tante persone, soprattutto giovani automobilisti o appassionati del marchio Alfa.

Tommaso D'Amico, designer e architetto noto anche come TDA, ha deciso di dare la propria reinterpretazione alla MiTo, una vettura: “Destinata ad un’utenza giovane – scrive lo stesso sul suo canale Youtube nel presentare il suo progetto - che preferisce un’auto maneggevole e brillante pur avendo un nome che ha fatto storia nel campo automobilistico”.

D'Amico spiega di essersi ispirato al precedente modello, rinnovandolo comunque dal punto di vista tecnologico e delle finiture. Sotto il cofano un motore 1.6 turbo da 190 cavalli benzina, abbinato ad una trazione RWD e ad un cambio automatico, con l'aggiunta di versioni BEV e PHEV.

Una realizzazione che appare convincente con delle linee moderne ma che nel contempo richiamano il glorioso passato di Alfa, impreziosite da dei cerchi in lega da 18 pollici, forse un po' esagerati per una piccola, ma che calzano a pennello: e voi cosa ne pensate?