L'Alfa Romeo Mito potrebbe ritornare in veste di compatta elettrica a cinque porte

Con l’avvento della Tonale, la casa del biscione ha iniziato la sua transizione verso la mobilità elettrica, e in un prossimo futuro vedremo nuove auto full electric, ma anche modelli già esistenti che subiranno l’elettrificazione. E questo processo potrebbe riportare in auge anche modelli usciti di scena, come l’Alfa Romeo Mito.

Le voci di corridoio dicevano che la compatta del marchio sarebbe stata sostituita da un SUV compatto, probabilmente la Brennero, ma le dichiarazioni di Damien Dally, boss di Alfa Romeo UK, ai microfoni di Autocar fanno sperare in un possibile ritorno.

Queste le sue parole: “Il marchio ha una storia di vendita di auto sportive compatte, come l'Alfasud, ed è un'area interessante del mercato che è ad alto volume e ci offre un'offerta molto più ampia. La Mito era un'auto a tre porte, ma se avesse avuto cinque porte, il mercato sarebbe stato molto più grande. Il prossimo passo nel percorso verso l'elettrificazione è completamente elettrico e le auto compatte si integrano bene a questa filosofia”.

Chissà dunque che non possa ritornare in un prossimo futuro, dal momento che Alfa Romeo ha intenzione di presentare un nuovo modello all’anno fino al 2030 (Alfa Romeo diventerà un brand full electric entro il 2027). Ciò significa che dovremo aspettarci 8 nuovi modelli, la maggior parte dei quali sono già noti. Ricordiamo infatti che oltre alla Tonale, ci sarà la Brennero, la Stelvio e la Giulia di nuova generazione full electric. Inoltre sappiamo che arriveranno due SUV di grandi dimensioni e un’ammiraglia, quindi rimarrebbe ancora un posto vacante che potrebbe diventare proprio della Mito. Non ci resta che attendere.

(L’immagine di copertina è un’elaborazione grafica ad opera dei colleghi di Autocar UK)