Alfa Romeo Mito Quadrifoglio: la sportiva di Arese come non l'avete mai vista

Fra le tante vetture che sono rimaste nel cuore degli appassionati e soprattutto degli alfisti, troviamo senza dubbio l'Alfa Romeo Mito. Si parlava di un suo ritorno come compatta a cinque porte, ma per ora tutto tace e Arese non sembra intenzionata a riproporre la sua sportivissima tutta pepe.

A scatenare l'immaginario collettivo ci ha comunque pensato l'architetto e designer del web, Tommaso D'Amico, noto anche come TDA, che ha mostrato sui suoi canali social la sua personale interpretazione dell'Alfa Romeo Mito, precisamente in versione Quadrifoglio, marchio che è associato alle Alfa più performanti.

“Destinata ad un’utenza giovane – commenta lo stesso creatore descrivendo la piccola italiana - l’auto presenta caratteristiche proprie di un piccolo portento, con la peculiarità di affascinare chiunque se ne serva. La versione del render prende spunto, come è giusto che sia, dai modelli originari, rinnovata in ogni suo dettaglio con materiali ad altissimo livello tecnologico”.

La Mito Quadrifoglio pensata da D'Amico non stravolge la vettura ma se mai la rende ancora più sportiveggiante. Spiccano senza dubbi i cerchi in lega neri, in classico stile Alfa, di dimensioni molto generose, da 19 pollici. Belle le pinze dei freni di colore giallo, tonalità che richiama la carrozzeria e che solitamente è associata a vetture molto sportive.

Le minigonne sono nere e si raccordano con i passaruota generosi, mentre il tetto viene proposto in versione nera e trasparente, per dare una sensazione di continuità con il vetro anteriore. Bello anche lo spoiler, anch'esso di colore nero, non esageratamente vistoso.

E sotto il cofano? Per D'Amico sarebbe interessante montare un motore 2.0 turbo con una potenza da 210 cavalli, un propulsore AT8 benzina annesso ad un cambio automatico. A completare il tutto, un sistema di infotainment di ultima generazione e una serie di tonalità sportive, a cominciare dal giallo che potete vedere in foto.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa versione della Mito? Di recente TDA aveva riproposto anche l'Alfa Romeo Spider, la mitica Duetto costruita per quasi 30 anni dall'azienda di Arese.