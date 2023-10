Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio: la piccola di Arese sarebbe stata cattivissima

Torniamo a parlare delle sportive del Biscione, e dopo avervi presentato l'Alfa Romeo Mito a firma TDA, oggi è la volta della versione di Ascariss Design della stessa piccola vettura di casa Arese.

La MiTo è stata una splendida segmento B prodotta per 10 anni, dal 2008 al 2018, ed ha trovato l'accoglimento del pubblico, soprattutto dei più giovani. Ha infatti venduto circa 300mila esemplari, e nel corso della sua storia ha subito anche due restyling, il primo del 2013 e quindi l'ultimo del 2016, a due anni dal pensionamento.

A catturare l'interesse del pubblico fu il suo design, decisamente sportivo, e nel contempo il prezzo e le motorizzazioni. Si partiva dalla versione base da 70 cavalli e si arrivava su fino al 1.4 Turbo 16V da 155 cavalli e al 1.4 Multiair Turbo 16V da ben 170 cavalli.

Arese però non ha mai pensato di introdurre una versione ancora più performante, leggasi una Quadrifoglio, nome che solitamente viene associato alle auto più “monstre” che escono dalla sua fabbrica. Lo scorso mese di aprile sono state ad esempio svelate le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio con potenze addirittura superiori ai 500 cavalli, di conseguenza siamo di fronte a delle supercar sotto mentite spoglie.

Come potrebbe essere quindi una MiTo Quadrifoglio? Ascariss Design l'ha pensata in linea con le sue sorelle maggiori, quindi decisamente sportiva, quasi un'auto da corsa per tutti i giorni. Spicca uno spoiler vistoso con una colorazione in carbonio, e nel contempo anche i cerchi in lega di generose dimensioni con le gomme ribassate.

I passaruota appaiono allargati proprio per ospitare le "scarpette" estreme, ed inoltre sono raccordati da delle splendide minigonne riproposte nella tonalità carbon look di cui sopra. Nero che possiamo apprezzare anche negli specchietti laterali, con tanto di bandierina dell'Italia (un must sulle Quadrifoglio), e anche sul tetto, a creare una continuità con il parabrezza.

Purtroppo non possiamo apprezzare il posteriore ma dal disegno si intravede quello che sembrerebbe essere un vistoso diffusore dove molto probabilmente sono alloggiati almeno due tubi di scappamento. Bello anche il frontale, con un paraurti anteriore estremanente sagomato e delle feritoie verticali per far arrivare l'aria ai freni a disco delle ruote anteriori. Insomma una versione alquanto interessante: vi piacerebbe una MiTo Quadrifoglio così?