Una nuova Alfa Romeo Mito su piattaforma CMP? Ecco come se la immagina MDP

Una nuova Alfa Romeo Mito potrebbe essere possibile da qui a breve? Fino ad ora il Biscione è stato sempre abbastanza criptico a riguardo, aprendo ad un ritorno della piccola Mito, senza però mai concretizzare le voci.

L'idea di una nuova segmento B, auto che piacciono parecchio in Italia come testimoniato dalla classifica delle 10 auto più vendute a settembre 2023, (con la Peugeot 208 al decimo posto), non è affatto campato in aria, ma bisognerà capire se Arese vorrà mai dedicarsi al ritorno del Mito, tenendo conto che nei programmi futuri vi sono altri modelli.

L'azienda di Imparato si sta infatti concentrando sul B-SUV del 2024, vittima di un leak clamoroso nelle scorse settimane, che di fatto ne ha svelato il suo aspetto. In attesa di novità possiamo provare ad immaginare come sarà la futura piccola di casa Alfa Romeo grazie al render realizzato da Mirko Del Prete, designer digitale noto anche come MDP Automative, che ha dato vita ad una Mito su base Peugeot 208 e Opel Corsa.

Le due condividono la stessa piattaforma di Stellantis, la CMP (ribattezzata STLA Small), di conseguenza la Mito ipotizzata dovrebbe avere delle dimensioni tutto sommato simili alle due “rivali”.

Esteticamente l'Alfa Romeo “small” disegnata da Mirko Del Prete appare interessante, con linee e forme simili all'originale, vettura che venne prodotta dal 2008 al 2018 e che fu immatricolata in quasi 300mila esemplari. Diverse le motorizzazioni di cui era dotata, fra cui la più performante, il 1.4 Multiair Turbo 16V dai 170 cavalli. Era inoltre presente anche un modello Quadrifoglio Verde che presentava il sopracitato 1.4 Multiair e anche qualche modifica a livello estetico.

Vi piacerebbe una versione dell'Alfa Romeo Mito come quella ipotizzata da Mirko Del Prete? A noi l'idea non dispiace affatto anche se per il momento, come detto sopra, non è nei piani di Arese: il mercato ha bisogno delle “piccole” ma le case automobilistiche le stanno snobbando per via dei pochi margini ottenibili dalle loro vendite.