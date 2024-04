Alfa Romeo Milano in versione spider? Ecco come sarebbe il B-SUV 'aperto'

Con la recente presentazione della nuova Alfa Romeo Milano, un utente si è sbizzarrito e ha provato a immaginare questo SUV di segmento B marchiato biscione in versione spider. Il risultato sembra più vicino al tentativo di Range Rover con il suo Evoque spider che ha sempre fatto parlare di sé (anche in negativo).

Il rapporto con i modelli spider è sempre stato un punto fisso di alfa Romeo, tant'è che il CEO della compagnia, Jean Philippe Imparato, ha espresso il desiderio di riportare in vita la Duetto Spider, evidenziando il legame con la storia del marchio.

Guardando a questi simpatici render, creati dal designer Kleber Silva per il portale Behance, si può notare come si sia fatta attenzione a non sconvolgere troppo le linee della Milano durante l'operazione di "potatura" del tetto. Sembra che la cosa sia stata fatta con molta attenzione, cercando il più possibile di non far sembrare una ipotetica Milano Spider come una semplice versione tagliata del SUV originale.

Le linee infatti restano morbide e stondate, con accenni a qualche modifica anche nei dettagli per rendere questo progetto più uniforme possibile. Tuttavia, lo ripetiamo, la sensazione è molto simile all'"esperienza Evoque": per quanto sia suggestiva una Milano in versione Spider, l'idea di vedere un SUV di questo segmento aperto lascia sempre l'indicatore di apprezzamento estetico un po' a metà (almeno secondo noi).

Comunque sia, Alfa Romeo Milano è ora disponibile. Ci siamo chiesti quanto e come gli incentivi statali possano "aiutare" nell'acquisto della Milano dal momento che stiamo parlando di prezzi di partenza di 29.000 euro per la versione mild Hybrid e 39.000 euro per la versione full elettrica. La vettura è sicuramente compatibile con gli incentivi auto del 2024, sia per la versione ibrida che elettrica. La Milano ibrida SPECIALE, con motore da 1,2 litri e 136 CV, ha emissioni di CO2 pari a 117 g/km, dunque, rientra perfettamente nei piani eco-bonus.

Il prezzo massimo per la versione elettrica (ricordiamo, 39.000 euro di partenza), comprensivo di incentivi, può scendere a 28.900 euro con la rottamazione di un'auto Euro 0, 1 o 2. Per la variante elettrica SPECIALE, con un listino che parte da 41.500 euro, gli sconti possono arrivare fino a 13.750 euro con la rottamazione di un'auto Euro 0, 1 o 2 e un ISEE inferiore ai 30.000 euro.

