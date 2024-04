Alfa Romeo Milano: è questa la versione Quadrifoglio? Le foto dell'ultimo avvistamento

Sembrerebbe un'Alfa Romeo Milano (camuffata) qualsiasi, ma se invece questa che vediamo fosse la versione Quadrifoglio? L'utente Instagram @joelRe98 ha diffuso questo breve scorcio di video di un modello in prova che ha delle caratteristiche lievemente diverse rispetto alle versioni avvistate fino ad ora.

Su una possibile Alfa Romeo Milano Quadrifoglio si vocifera da un po' di tempo. Fin dal primo giorno in cui questa vettura è stata pre-annunciata, subito il focus si è spostato sulla versione sportiva che pare essere effettivamente nei piani del Biscione e, di fatto, confermata. Ecco cosa sappiamo ad oggi e perché, questa che vediamo, potrebbe essere davvero la Milano Quadrifoglio.

Secondo le previsioni, questa potrebbe essere sviluppata sulla base della piattaforma Perfo-eCmp, già destinata alla nuova Abarth 600e e in seguito alla prossima Lancia Ypsilon HF prevista per il 2025. Questa piattaforma, progettata per la trazione anteriore, accoglierà un motore da 240 CV, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. Sebbene ci sia la possibilità che la Milano adotti lo stesso powertrain, non si esclude che gli ingegneri di Alfa Romeo stiano valutando ulteriori opzioni, ma al momento questa sembrerebbe essere la scelta più logica.

Quanto al modello che potete osservare dall'immagine, questa Alfa Romeo Milano presenta una differenza fondamentale: i cerchi. Questi sono quelli tipicamente presenti sulle versioni Quadrifoglio delle Alfa. Non ci sarebbe niente di strano del resto: sappiamo che, prima o poi, questa versione salterà fuori. Chissà se Alfa Romeo non abbia intenzione di presentare la Quadrifoglio assieme alla versione standard fin da subito. Ormai l'attesa è agli sgoccioli, mancano solo 3 giorni al reveal mondiale. Chissà se il Biscione ci riserverà qualche sorpresa.

Potete seguire il countdown ufficiale di Alfa Romeo nel video che vi alleghiamo qua sotto. L'inizio dell'evento è previsto alle ore 17:00 del giorno 10 aprile 2024. Nel frattempo, ecco tutto ciò che dovete sapere della nuova Alfa romeo Milano, abbiamo lasciato un articolo in dettaglio.

