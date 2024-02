Alfa Romeo Milano, svelati anche gli interni? Online spuntano i patent dell'abitacolo

Il prossimo aprile, dopo che lo stesso CEO di Alfa Jean-Philippe Imparato ha svelato delle foto in esclusiva della Milano, il marchio del biscione farà la sua presentazione ufficiale di questo crossover compatto completamente elettrico. Ecco però uno sguardo dettagliato all'interno dell'auto.

L'Alfa Romeo Milano condividerà molti elementi tecnici con altri modelli compatti di Stellantis, tra cui la Peugeot 2008, la Jeep Avenger e la Fiat 600. Questa condivisione si estende non solo alla tecnologia, ma anche agli elementi degli interni, come il sistema di infotainment e i pulsanti fisici per il controllo del clima e del volume, simili a quelli presenti sull'Avenger e sulla 600.

Le immagini recuperate dal database dell'Ufficio Brevetti Europeo mostrano i disegni dei brevetti depositati da Stellantis per il cruscotto della Milano che, rispetto alla Giulia, allo Stelvio e al Tonale, lo si può riconoscere per le tipiche bocchette dell'aria rotonde e per il diverso quadro strumenti digitale.

Alfa Romeo Milano rappresenterà il primo modello di serie completamente elettrico per Alfa Romeo, offrendo versioni con motori elettrici da 156 cavalli e 240 cavalli con trazione integrale. Inoltre, sarà disponibile anche con motori a combustione ibrida leggera.

L'alfa Romeo Tonale, introdotto nel 2022, rappresenta il membro più recente della famiglia Alfa Romeo. Nonostante l'integrazione di Alfa Romeo nella grande famiglia Stellantis un anno prima, il Tonale ha ereditato la piattaforma dall'ormai ottantenne Jeep Compass, poiché la sua concezione avvenne ancora sotto l'ombrello di FCA Automobiles, la società madre precedente di Alfa Romeo. Questo spiega perché, nonostante le propulsioni elettrificate, il Tonale non è disponibile come veicolo completamente elettrico, mentre la Milano sì.

Ma a gennaio la sorpresa in casa Stellantis è stata la Jeep Avenger, che ha addirittura sorpassato Tesla, guadagnando il primo posto con 327 vetture vendute. Tesla Model Y si è classificata al secondo posto con 306 unità. Complessivamente, sono state vendute 2.984 auto elettriche, rappresentando il 2,1% delle vendite totali.