Alfa Romeo Milano, prototipo avvistato vicino al Balocco: è la versione ibrida?

Stellantis, il mega gruppo automotive che gestisce i marchi italiani Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, possiede un importante Centro Sperimentale a Balocco, in Piemonte, località presso cui è appena stato avvistato un nuovo prototipo di Alfa Romeo Milano.

L’Alfa Romeo Milano è una delle nuove auto elettriche in uscita nel 2024, sarà infatti svelata il prossimo mese di aprile e si spera che le prime consegne inizino con l’autunno, o comunque prima della fine dell’anno. Abbiamo parlato di “elettrica”, la Milano però sarà disponibile anche in altre motorizzazioni, in pieno stile Stellantis. Ovviamente non sappiamo con certezza quali motorizzazioni avremo in Italia, nel frattempo però a Balocco è stato scovato un modello chiaramente termico, potete infatti notare il doppio scarico al posteriore.

Dal punto di vista della livrea nulla di nuovo, la vettura è infatti rivestita dello stesso camouflage mostrato ufficialmente da Stellantis nelle scorse settimane. Tornando alle motorizzazioni, invece, possiamo immaginare di avere le medesime opzioni dell’attuale Jeep Avenger, del resto parliamo della stessa piattaforma (nel frattempo la Avenger elettrica ha battuto Tesla a gennaio 2024).

Al debutto, la nuova Jeep Avenger è stata proposta in motorizzazione Benzina e Full Electric, successivamente è però arrivata anche in variante Mild Hybrid. Guardando ai prezzi, la Avenger benzina parte da 23.100 euro in promozione, la E-HYBRID invece parte da 24.800 euro. Infine l’elettrica, la più potente della gamma con 156 CV, arriva a 34.600 euro. Con l’Alfa Romeo Milano dobbiamo aspettarci un listino simile, magari leggermente più alto visti i contenuti e la tradizione del brand ma comunque in linea. (Foto: forum Autopareri)