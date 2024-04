Alfa Romeo Milano, tutto pronto per l'arrivo: 'Un nuovo capitolo emozionale del Biscione'

E' giovedì 4 aprile 2024 il che significa che al lancio della nuova Alfa Romeo Milano mancano solo 6 giorni. Il reveal è infatti previsto il prossimo 10 aprile, mercoledì della settimana che verrà, alle ore 17:00, con un grande evento dal capoluogo lombardo.

Ad alzare l'hype ci ha pensato Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, che attraverso il sito ufficiale di Stellantis ha spiegato: “Sono certo che la nuova compatta sarà la carta vincente che ci permetterà di crescere in termini di volumi, quote e Brand Reputation. Con Alfa Romeo Milano si apre quindi un nuovo capitolo della nostra storia, un capitolo di autentiche emozioni che scriveremo insieme a tutti gli appassionati del marchio di nobile sportività italiana”.

Dichiarazioni importanti quelle di Russo in vista di quella che sarà una vettura per certi versi di rottura per il marchio meneghino. Negli scorsi giorni l'Alfa Romeo Milano è stata avvistata nella sua solita conformazione camouflage, quindi ancora celata e in attesa di scoprirsi proprio il prossimo 10 aprile.

Nel frattempo la casa di Arese ha comunicato i numeri relativi al mercato auto di questi primi tre mesi del 2024. Il primo trimestre del nuovo anno ha visto Alfa Romeo aver piazzato circa 6.600 unità con una quota pari all'1,5 per cento del totale, quindi in perfetta linea con lo stesso periodo del 2023, e consolidando così la sua posizione sul mercato nazionale.

Dopo i dati importanti del 2023, l'Alfa Romeo Tonale ha registrato una quota del 5,7 per cento nel segmento dei C-SUV, con una crescita dello 0.7 per cento su base annua. Alfa Romeo sottolinea come abbia quindi rafforzato la propria posizione nel mercato e nel contempo si sia preparata al meglio per vivere “un emozionante evento che tra pochi giorni si svolgerà nel capoluogo lombardo dove tutto ebbe inizio”, con riferimento ovviamente alla piccola Milano che “segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa”. Non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.