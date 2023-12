Come sarà la nuova Alfa Romeo Milano? Parla l'AD del marchio

Ad Arese si dice stop al mistero riguardo al nuovo B-SUV low cost della casa del Biscione. Se ne parla da tanto, e soprattutto gli appassionati lo sognano da tanto. Adesso Jean-Philippe Imparato svela tutto, o quasi. Intanto dice il nome. Si chiamerà Alfa Romeo Milano, e poi...

Quando arriverà, come sarà (più o meno) e quali saranno le sue novità, l'amministratore delegato di Alfa Romeo, interrogato sulla questione dal sito britannico Autoexpress, ha cercato di rispondere a tutte queste domande riguardo alle novità del brand lombardo, che da mesi oramai sta letteralmente "dannando" ogni appassionato della storica firma italiana.

Per prima cosa ha svelato ufficialmente il nome... e non è Brennero. A questo proposito, Imparato si è detto "contento" di aver messo fine alle speculazioni riguardo all'argomento; i rumor parlavano addirittura di Junior. Poi ha svelato che Milano nascerà sulla scia della Jeep Avenger e (di conseguenza) anche della nuova Fiat 600, sulla piattaforma Stellantis e-CMP, e che verrà prodotta in Polonia. Si tratterrà di un SUV compatto dalle dimensioni di 4,2 metri di lunghezza, dotato di due motorizzazioni: full-electric e mild-hybrid.

Inoltre, Imparato ha anche parlato di date... Secondo i programmi di Alfa Romeo, Milano verrà presentata ufficialmente nel prossimo mese di aprile 2024, mentre sul mercato debutterà a settembre. L'auto, secondo l'ad, prenderà in custodia la tradizione lasciata dalla Mito e dalla Giulietta. "Milano sarà una risposta alle persone che hanno queste auto" ha detto Imparato. "Una vettura premium ma accessibile".

Ma Milano sarà differente dalla 600 e dalla Avenger (la gemella della Jeep Avenger si chiamerà Alfa Romeo Milano)? "La risposta l'avrete al test track a Balocco" ha risposto il numero uno di Alfa Romeo, e a proposito di una futura versione Quadrifoglio ha detto: "Al momento esiste una versione di lancio, poi ci baseremo sui feedback degli acquirenti. Dipenderà anche da quanto loro sono disposti a pagare". Staremo a vedere...