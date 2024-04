Alfa Romeo Milano non s'ha da fare: prima della Junior fu la Giulietta a cambiare nome

La notizia è decisamente clamorosa: l'Alfa Romeo Milano ha cambiato nome in Junior. Una decisione che è stata ufficializzata nella giornata di ieri quasi da non credere, come se fosse un Pesce d'Aprile in ritardo.

Alla fine il Biscione ha deciso di tornare sui suoi passi evitando un ulteriore astio nei confronti del governo. Subito dopo il lancio del B-SUV meneghino, infatti, il ministro Urso era uscito allo scoperto dicendo: “Si chiama Milano ma è fatta in Polonia”, alludendo ad una possibile violazione della legge sull'italian sounding, ovvero, quei prodotti che hanno un nome italiano ma che in realtà vengono fatti al di fuori dei confini nazionali.

Evidentemente ai piani alti di Alfa Romeo e di Stellantis devono averci riflettuto seriamente, e dopo 5 giorni hanno deciso di cambiare clamorosamente il nome della propria vettura, forse l'unico caso nella storia.

Eppure qualcosa di simile era accaduto con un'altra Alfa Romeo che si doveva chiamare sempre Milano. Evidentemente la città lombarda non porta così tanta fortuna alle vetture di Arese visto che quando venne lanciata la Giulietta, Segmento C che tra l'altro potrebbe ritornare a breve, inizialmente si decise di chiamare l'hatchback con il nome proprio di Milano. Questo era infatti il nome ufficiale del Progetto 940, al punto che la vettura fu quasi commercializzata con quel nome e a riguardo circolano foto della Giulietta battezzata appunto Milano.

Alla fine del 2009, però, durante la pubblicazione delle foto ufficiali distribuite alla stampa, la città lombarda era sparita lasciando spazio a Giulietta. 15 anni fa non ci fu alcuna polemica col governo, visto che il cambio di rotta fu deciso a seguito della storica chiusura dello stabilimento Alfa Romeo di Arese e del suo centro stile: chiamarla Milano sembrava quasi uno smacco nei confronti dei lavoratori.

A quel punto Alfa Romeo decise di chiamare la propria auto come Giulietta, riproponendo il nome già utilizzato in precedenza per la Giulietta del 55 e 22 anni dopo per quella del 77. C'è una terza Alfa Romeo, che è comunque sopravvissuta al nome Milano, ovvero la 75, che per il mercato degli Stati Uniti era stata appunto nominata “Milano”: sarà la prima e ultima?

