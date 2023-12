Alfa Romeo Milano, dal mistero del nome 'kid' sul sito, alla registrazione di aprile

Il nome dell'Alfa Romeo B-SUV 2024 è stato ufficialmente svelato: si chiamerà Milano. Dopo un tweet criptico in cui tutti avevano dato per scontato che la prossima vettura di Arese si chiamasse Brennero, alla fine è arrivato il colpo di scena, con la scelta del capoluogo meneghino.

Al di là della recente polemica del consigliere comunale nei confronti del nome Milano della nuova Alfa Romeo, sul forum di Autopareri sono emersi due curiosi retroscena a cominciare da un link che appariva fino a poco tempo fa sul sito e in cui si leggeva chiaramente il nome “kid”, fra i possibili candidati proprio per il nuovo SUV di casa Alfa.

Non è da escludere che abbiano deciso di registrarlo così sul portale del Biscione per comodità, in attesa poi di svelare il nome ufficiale. Secondariamente, è emerso tempo fa un documento di registrazione del nome “Alfa Romeo Milano”, con una richiesta avvenuta a dicembre 2022, poi registrazione ufficializzata ad aprile scorso. Di fatto quel documento circolava da mesi ma evidentemente nessuno lo aveva preso in considerazione fino ad appunto pochi giorni fa.

Aneddoti a parte, c'è grande curiosità nello scoprire come sarà il nuovo B-SUV di Alfa Romeo, che non dimentichiamo è stato anticipato con un clamoroso leak nelle sue forme, anche se solamente via render.

Di fatto per ora non si è mai visto sulle strade, ma siamo certi che nel giro di qualche settimana potrebbero comparire i primi muletti con l'avvicinarsi della data di presentazione, prevista ad aprile dell'anno che verrà.

Sappiamo per certo che il nuovo Sport Urban Vehicle di casa Alfa Romeo sarà full electric, utilizzando lo stesso motore della Fiat 600e e della Jeep Avenger, quindi con 156 cavalli di potenza a un'autonomia di 400 km. Ci sarà poi una versione mild hybrid che potrebbe affiancare molto probabilmente in un secondo momento il modello 100 per cento elettrico, un 1.2 da 100 cavalli, anche in questo caso lo stesso dei due SUV cugini di cui sopra.