Alfa Romeo Milano, meno di un mese al suo arrivo: ecco come sarà

Manca meno di un mese alla presentazione della nuova Alfa Romeo Milano. Il prossimo 10 aprile, in quel di Arese, verrà mostrato il primo B-SUV elettrico del Biscione nonché la prima auto elettrica prodotta in serie della gloriosa azienda meneghina.

Sarà la gemella della Fiat 600e, presentata lo scorso luglio, e nel contempo della Jeep Avenger: la prima sta ancora ingranando la marcia, mentre la seconda sta registrando numeri di vendita molto importanti, e si spera che la Milano possa percorrere la stessa strada.

Dopo il leak clamoroso dello scorso settembre, l'Alfa Romeo Milano è stata di fatto svelata (sempre che il leak sia veritiero), ma i francesi di Automobile-magazine hanno cercato di dare una ulteriore interpretazione al render, mostrando quella che dovrebbe essere la versione finale dello sport utility vehicle compatto di Alfa.

Sotto il cofano troveremo il motore elettrico della Avenger e della 600 da 156 cavalli, con un'autonomia da 400km, ma in aggiunta ci sarà anche quello da 240 cavalli, lo stesso che monterà la Lancia Ypsilon HF e la Fiat Abarth 600e, che confermerà la natura sportiva di Alfa.



Spazio anche alla motorizzazione termica, precisamente la versione mild hybrid da 136 cavalli, un motore 1.2 turbo benzina, accoppiato ad una trazione integrale, stessa versione della Jeep Avenger 4xe 2024 presentata pochi giorni fa.

Non è chiaro se la versione ibrida sarà disponibile subito al lancio, oppure, se ripeteranno le tempistiche della 600e e della Avenger (così come della Ypsilon), che hanno visto/vedranno il lancio della motorizzazione benzina+elettrica in un secondo momento.

In ogni caso il compito della Milano non sarà affatto facile anche perchè sul mercato se la vedrà con concorrenti agguerrite come ad esempio la Toyota Yaris Cross, campione di vendite in questi due anni, ma anche la Dacia Sandero e la sopracitata Jeep Avenger. Nel contempo, dovrà cercare di convincere la radicata e tradizionalista clientela Alfa Romeo, oltre che il popolo italiano, a passare all'elettrico, cosa tutt'altro che semplice visto il market share del green nel nostro Paese.

Esteticamente l'Alfa Romeo Milano aveva lasciato perplessi dopo il leak, ma chi l'ha vista dal vivo negli ultimi giorni assicura che il modello finale sarà davvero apprezzabile e soprattutto molto più bello delle anticipazioni. Di conseguenza non ci resta che attendere che passino in fretta questi meno di 30 giorni, per poter finalmente scoprire la versione dal vivo dell'Alfa Romeo Milano.