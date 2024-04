Alfa Romeo Milano 'Meccanica francese, prodotta in Polonia e disegnata da uno spagnolo'

E' evidente: da quando l'Alfa Romeo Milano è stata presentata, lo scorso 10 aprile, nel mondo dell'automotive non si parla d'altro. Il reveal del SUV compatto del Biscione ha decisamente lasciato il segno, spaccando in due la critica fra chi lo approva e chi invece storce il naso.

Fa parte di questo secondo filone il giornalista di Rolling Steel, Jean Paul Mendoza, che ha pubblicato la sua disamina sul portale del noto magazine, esponendo tutti i suoi dubbi circa il presente e il futuro di Stellantis, ma soprattutto di Alfa Romeo.

Il ministro Urso ha spiegato che è vietato chiamare l'Alfa Romeo Milano in quanto prodotta in Polonia, e Mendoza sembra sposare in parte questo punto di vista: “Prendete la meccanica di un’auto francese, fate disegnare la carrozzeria a uno spagnolo e poi producetela in Polonia. Il risultato sarà la nuova Alfa Romeo Milano e questo articolo potrebbe già finire qui”, scrive il collega, che ricorda come l'Avenger, la 600 e la Lancia Ypsilon siano tutte delle Peugeot “ridisegnate”, così come la Milano.

Tutte vengono prodotte sulla piattaforma CMP ex PSA, dove vengono assemblate anche le 208 e la 2008, quindi la Opel Corsa, la Mokka e la C4. Mendoza sottolinea tutte le “ambiguità” nella strategia di Stellantis che da una parte sembra puntare sull'elettrico per poi continuare a sfornare versioni ibride delle sue green, vedi in serie Avenger, 600, Ypsilon, C3 e per ultima la Milano. Una strategia che ovviamente rischia di confondere il consumatore finale che difficilmente punterà sull'elettrico sapendo che a breve arriverà anche la versione ibrida a 10mila euro in meno.

Alfa Romeo ha promesso che la Milano riscriverà il concetto di sportività nel segmento, ma Mendoza non riesce a trovare il modo di come ciò arriverà, tenendo conto che come detto sopra, la Milano è pressochè identica a tutti i suoi "cloni" made in Stellantis.

“È la prima Alfa Romeo costruita fuori dall’Italia e nemmeno Marchionne era arrivato a tanto – aggiunge - stava per farlo con l’operazione Spider/Mazda ma poi decise di lasciare perdere, perché il “made in Italy” avrebbe dovuto essere un valore aggiuntivo per un brand come quello del Biscione. Tavares, invece, si fa meno problemi”, prosegue il giornalista, ricordando come la Ypsilon sia prodotta a Saragozza dove si realizzano già le gemelle Opel Corsa e 208.

“Per quanto i consumatori siano in media degli ignoranti creduloni – sostiene il giornalista - ci sono dei limiti a tutto e questa Alfa Romeo Milano ne ha superati diversi”. Mendoza scommette sul fatto che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che usciranno nel 2025 e nel 2026, non saranno completamente elettriche (per ora le linee ufficiali sono differenti), domandandosi quanto riusciranno le due vetture a conservare “quella nobiltà tecnica della piattaforma Giorgio, che le ha rese le più belle da guidare delle rispettive categorie”.

Il collega ricorda che anche la 147 era in effetti una Fiat Tipo più bella “ma almeno aveva motori e sospensioni da vera Alfa Romeo ed era costruita in Italia. A quei tempi ci lamentavamo tutti ed eravamo ignari di quello che sarebbe successo. Se qualcuno nel 2001 ci avesse detto “Oh, sai che tra 20 anni le Alfa saranno delle Peugeot ricarrozzate?” gli avremmo riso in faccia e invece…”, come dargli torto.

