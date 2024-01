Alfa Romeo Milano, leak di settembre non corrisponderebbe alla versione finale: come sarà?

E' passato poco più di un mese da quando Alfa Romeo ha svelato ufficialmente il nome del suo primo B-SUV, la Milano. L'hype dei fan del Biscione, ma anche di addetti ai lavori e appassionati di auto, è alto, tutti vogliono scoprire come sarà la vettura, che ricordiamo, sarà la prima full electric del marchio (se escludiamo la speciale 33 Stradale).

L'Alfa Romeo B-SUV 2024 era stata vittima di un clamoroso leak lo scorso settembre, con i disegni del cruscotto, compresa una versione “digitale” della vettura, che erano emersi online. Attenzione però perchè quegli scatti, che fino a questi giorni avevamo dato praticamente per veritieri, potrebbero non corrispondere alla versione finale della Milano.

Sul forum di Autopareri è emerso infatti un'indiscrezione molto interessante che rimescola le carte in gioco, ovvero, i concessionari avrebbero già visto la Milano, sostenendo che sarebbe ben differente rispetto agli scatti “rubati”, di conseguenza saremmo di fronte ad un fake leaks.

Inoltre, il frontale mostrato nei disegni emersi a settembre sarebbe più brutto rispetto al modello finale. Senza dubbio una buona notizia visto che proprio quelle immagini trapelate online avevano fatto storcere un po' il naso ai più, non convincendo la massa.

A questo punto ci si domanda come sarà la nuova Alfa Romeo Milano. Difficile scoprirlo in anticipo di conseguenza non ci resta che aspettare le prossime settimane con la speranza che emerga qualche foto reale che possa darci qualche indizio maggiore.

Tenendo conto che la vettura verrà presentata ad aprile, e che un mese prima dovrebbero girare lo spot tv, è probabile che avremo finalmente l'immagine definitiva della Milano, un po' come è accaduto con la nuova Lancia Ypsilon negli scorsi giorni e con la Fiat 600e la scorsa estate.

E' certo comunque che il B-SUV di Alfa Romeo sarà costruito in Polonia, a Tychy, nello stabilimento dove viene prodotta anche la Jeep Avenger e la sopracitata 600. Del resto la piattaforma è la stessa, e anche le dimensioni saranno più o meno simili, circa 4,2 metri.

La versione a batteria dovrebbe presentare anche la stessa cavalleria e potenza, quindi 156 cavalli per un'autonomia da 400 km circa. Infine spazio all'ibrido, che potrebbe prevedere due versioni, una da 136 e una da 164 CV.