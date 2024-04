Alfa Romeo Milano, domani il reveal: dalle similitudini con l'Alfasud alla Quadrifoglio

E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia: domani, 10 aprile 2024, verrà presentata l'Alfa Romeo Milano, l'atteso B-SUV elettrico ed ibrido del Biscione. Sarà svelato dal cuore della Lombardia e segnerà un nuovo capitolo nella storia del marchio di Arese.

Innanzitutto complimenti ad Alfa Romeo per essere riuscita a non far trapelare pressochè nulla. A differenza infatti di quanto avvenuto ad esempio con la Fiat 600e presentata a luglio, o con la più recente Lancia Ypsilon 2024, su strada non è mai stata catturata alcuna versione della Milano senza pellicola camouflage, di conseguenza non è dato sapere come sarà esteticamente la vettura.

Vero anche che lo scorso settembre il B-SUV di Alfa Romeo è stato vittima di un clamoroso leak, che ne ha svelato le forme, seppur a livello digitale. Un'anticipazione che, unita ai vari “muli” avvistati negli ultimi tempi sulle strade, ha spinto molti a segnalare delle similitudini fra la Milano e la vecchia Alfasud, soprattutto per la curva del lunotto con tanto di spoiler a tutta lunghezza bordato di nero, che sembra appunto ricordare la nuova B-SUV elettrica.

In attesa di capirne di più con il reveal, certa è la presenza della versione elettrica, con il motore da 156 cavalli e batteria da 54 kWh, che garantisce un'autonomia da circa 400 km, stesso propulsore delle due gemelle Fiat 600 e Jeep Avenger. Ci sarà poi la versione ibrida, anche se non è ben chiaro se il motore sarà da 100 o 136 cavalli (o magari entrambi), e infine circolano indiscrezioni circa la possibile presenza di una versione Quadrifoglio, quella più performante della line up.

L'idea più ricorrente è quella di un modello con il motore elettrico da 240 cavalli della Fiat 600e Abarth e della Lancia Ypsilon HF, anche se non è da escludere che alla fine Arese opti per una versione ibrida (o magari entrambe). Per quanto riguarda i prezzi, non ci aspettiamo nulla che si discosti dal mercato attuale, quindi una possibile entry level ibrida di 25mila euro, e una top di gamma da 40/45, con di mezzo la versione elettrica da 35mila euro. L'Alfa Romeo Milano dovrebbe essere ordinabile dalla prossima estate.

