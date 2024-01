Alfa Romeo Milano, il debutto della versione camouflage: eccola in pista a Balocco

Nel mentre i risultati finanziari di Alfa Romeo sono in rialzo, nel cuore della storica sede di Balocco, il laboratorio d'eccellenza del biscione, sono in corso i primi segretissimi test per la nuova Alfa Romeo Milano. L'evento di presentazione è atteso per il 10 aprile, data in cui il mondo potrà finalmente gettare uno sguardo su questa sinfonia di ingegneria italiana.

Il team di ingegneri, protagonisti di progetti memorabili come la 4C, l'8C, la Giulia & Stelvio Quadrifoglio e la Giulia GTA, sta perfezionando gli ultimi dettagli della Milano. Il giorno in cui Alfa Milano sarà presentata, avremo una panoramica più approfondita su questo nuovo B Suv del marchio Alfa Romeo. L'evento (neanche a dirlo) si terrà proprio a Milano. Alfa Romeo Milano promette una "dinamica di guida senza pari e una gestione impeccabile delle curve" (Alfa Romeo ha anche in mente un E-Suv da 800km di autonomia?).

Come vi abbiamo anticipato, nel tempio dell'innovazione automobilistica di Balocco, si susseguono tutt'oggi i test di sviluppo della piccola sportiva Alfa Romeo, nata dall'ispirazione del Centro Stile Alfa Romeo. Sotto la guida magistrale di Domenico Bagnasco, il responsabile della validazione della sintesi dinamica del veicolo, prende forma ciò che rappresenterà l'ingresso ufficiale (per Alfa Romeo) nel mondo delle vetture 100% elettriche. Il Proving Ground di Balocco sembra essere dunque il luogo ideale per mettere alla prova le aspirazioni e i target fissati dagli ingegneri dinamici Alfa Romeo, garanti della validazione del progetto.

Sotto la guida di Stefano Cereda, una figura di spicco nei prestigiosi progetti Alfa Romeo, il team si trova di fronte a una missione ambiziosa. Con un passato da pioniere nello sviluppo dei motori diesel per le iconiche Giulia e Stelvio, Cereda è ora responsabile del progetto Milano, dopo aver precedentemente dato il via allo sviluppo del motore Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV per la Tonale.

Luigi Domenichelli, ingegnere di comprovata esperienza, è il custode del progresso tecnico del veicolo, e si dedicherà all'integrazione e alla validazione di ogni componente con un occhio attento alle prestazioni, alla durabilità e al comfort. Stellantis rivela che gli obiettivi, alzati all'ennesima potenza, non si limitano a garantire un'esperienza di guida senza precedenti per Alfa Romeo, ma si estendono a un'eccellenza ergonomica attraverso un'interfaccia uomo-macchina sofisticata ed esemplare.

Il 10 aprile, dunque, non segnerà solo il disvelamento di una della tante auto di cui possiamo sentir parlare, ma rappresenta l'inaugurazione di un nuovo capitolo nella ricca storia di Alfa Romeo. In questa data cruciale, la Milano sarà pronta a sedurre, a suscitare emozioni e a ridefinire gli standard nel mondo delle vetture elettriche? Tra non molto tempo lo scopriremo.