Alfa Romeo Milano, polemica per il nome: il consigliere comunale meneghino non ci sta

Negli scorsi giorni Alfa Romeo ha svelato il nome del suo prossimo B-SUV, Milano. La vettura di Arese che uscirà durante l'anno che sta per iniziare, punta nuovamente sul capoluogo lombardo, così come avvenuto già negli anni '80, quando l'Alfa Romeo 75 si chiamava appunto Milano negli Stati Uniti.

Un lungo matrimonio, tenendo conto che Alfa Romeo è costruita in provincia di Milano (nello storico stabilimento di Arese), e della presenza del Biscione, uno dei simboli della città, nello stemma della casa.

L'idea però di puntare sulla metropoli meneghina per il nome del prossimo SUV non ha fatto fare i salti di gioia a Marco Mazzei, consigliere comunale della giunta del sindaco Beppe Sala, che attraverso il neonato social network Threads, come segnalato da Quattroruote, ha scritto: "Proprio mentre stavo pensando di presentare un ordine del giorno per impedire l’accesso a Milano ai Suv, ecco che arriva Alfa Romeo che chiama Milano il suo prossimo Suv. Cavolo, mi dispiace rovinarvi la presentazione di aprile, ma forse potreste giocare di creatività e rinominarlo iononentroaMILANO".

Rispondendo poi ad alcuni commenti che gli chiedevano lumi, Mazzei ha replicato: “Anch'io sono libero di proporre che i proprietari di SUV paghino di più per il parcheggio, tutto qui”. La crociata contro i SUV non è di certo partita da Milano e nel mondo sono molti coloro che stanno lanciando l'allarme nei confronti degli sport utility vehicle, (per lo meno quelli premium visto che nei SUV rientrano una miriade di segmenti) giudicati troppo grandi e troppo inquinanti, anche nelle versioni elettriche. Emblematico a riguardo il caso di Parigi che intende far pagare ai SUV 18 euro all'ora per un parcheggio.

Marco Mazzei ha aggiunto: “Lo spazio pubblico non è infinito e a Milano ci sono 50 auto ogni 100 abitanti, quando in tutta Europa le grandi città sono a 25 - 30 - 35 massimo. Tutte queste automobili occupano troppo spazio (da ferme, soprattutto) e lo sottraggono ad altri mezzi e ad altri usi dello spazio di tutte e di tutti. Quindi, per risponderti: sarà possibile guidare tutto, ma meno automobili”.

Ricordiamo che dal 2024 il centro di Milano sarà chiuso alle auto (provvedimento che entrerà in vigore nei primi sei mesi del nuovo anno), mentre dal primo gennaio scatterà il limite massimo di velocità in centro di 30 km/h.