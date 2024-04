L'Alfa Romeo Milano è compatibile con gli incentivi 2024? Gli sconti su ibrida ed EV

Presentata ufficialmente lo scorso 10 aprile 2024, la nuova Alfa Romeo Milano si può già ordinare in Italia, con prezzi a partire da 31.900 euro in versione SPECIALE. La vettura del Biscione è però compatibile con gli incentivi auto 2024?

Ricordiamo che i nuovi incentivi 2024 partono dal mese di maggio, dunque potrebbe convenire attendere ancora qualche settimana prima di piazzare l’ordine. Prima di continuare, però, rispondiamo alla domanda posta in alto: sì, la Milano è compatibile con gli incentivi, sia in versione ibrida che elettrica.

L’Alfa Romeo Milano Ibrida SPECIALE con motore da 1,2 litri e 136 CV di potenza ha emissioni di CO2 pari a 117 g/km, rientra dunque nei parametri dell’Ecobonus - il cui limite per le ibride è 135 g/km. Anche sul fronte del prezzo ci siamo, visto che il tetto è fissato a 42.700 euro IVA inclusa. Possiamo dunque ottenere 3.000 euro di bonus rottamando un’auto Euro 0, 1 e 2, 2.000 euro di sconto rottamando un veicolo Euro 3 e infine 1.500 euro di sconto rottamando un Euro 4. Al massimo potenziale, nuova Alfa Romeo Milano Ibrida SPECIALE può costare 28.900 euro. Se non avete nulla da rottamare, il bonus è zero.

Sicuramente più interessanti gli sconti sulla variante elettrica, anche se il listino parte da cifre più alte. Di base, l’Alfa Romeo Milano Elettrica SPECIALE parte da 41.500 euro in colorazione bianca. Anche in questo caso siamo entro il tetto dei 42.700 euro imposto dall’Ecobonus, possiamo così avere 6.000/7.500 euro di sconto senza rottamare nulla in base al nostro ISEE, oppure 11.000/13.750 euro di sconto rottamando Euro 0, 1 e 2, 10.000/12.500 euro rottamando Euro 3, 9.000/11.250 euro rottamando Euro 4. Con ISEE inferiore ai 30.000 euro e rottamazione di Euro 0, 1 o 2, nuova Alfa Romeo Milano Elettrica Speciale può insomma arrivare a costare meno di 28.000 euro.

