Alfa Romeo Milano, ecco come sarebbe una gran coupè del Biscione: che classe

Alfa Romeo ha saputo regalare negli anni auto di classe, sportive e di qualità. Fra le vetture che hanno fatto la storia a marchio biscione spiccano senza dubbio le sue mitiche spider e le coupè, mezzi rimasti nel cuore degli appassionati.

Un esempio su tutti è quello dell'Alfa Romeo 33 Stradale, il cui remake è stato presentato poche settimane fa lasciando tutti a bocca aperta. E se Arese tornasse quindi a costruire coupè in serie? Il designer Mirko Del Prete, noto anche come MDP Automative, ha deciso di dare vita ad una gran coupè a marchio Alfa Romeo, una vettura due più due con il famoso simbolo del Biscione sul cofano.

Il nome scelto è Milano, tra l'altro indicato anche per il nuovo B-SUV di Alfa Romeo protagonista di un leak clamoroso negli scorsi giorni, mentre le forme sono molto simili alle grandi sportive di casa BMW, Mercedes e Audi.

Sul frontale spiccano i fari sviluppati tutti in "orizzonate", lunghissimi e affilati, come delle lame, e in linea con lo stile delle ultime vetture uscite da Arese. Al centro l'immancabile calandra di generese dimensioni con le storiche barre cromate, sovrastata poi dal classico logo di Alfa.

Il paraurti inferiore è invece caratterizzato da una vistosa presa d'aria abbracciata da due fendinebbia e da due "feritoie" verticali per permettere ai freni a disco di non surriscaldarsi troppo.

La linea laterale è essenzialmente pulita, e spiccano i cerchi in lega di colore nero nel classico Alfa Romeo design, ma anche una sagomatura che raccorda il passaruota anteriore a quello posteriore, oltre alle frecce e alla maniglia della porta.

Purtroppo non riusciamo a vedere il posteriore, mentre sul tetto spicca la soluzione a cielo oscurato, che fa da raccordo al lunotto posteriore. Una realizzazione davvero interessante a nostro avviso, e chissà che Alfa Romeo non decida di produrre prima o poi una nuova coupè, magari sulla falsa riga di quella ipotizzata da MDP.