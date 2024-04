Alfa Romeo Milano o gli altri B-SUV? I prezzi a confronto. Meneghina la più cara ma...

La nuova Alfa Romeo Milano presentata ufficialmente mercoledì avrà un prezzo d'attacco di 29.900 euro per l'ibrido e di 39.900 per l'elettrico: troppo, troppo poco, o giusto? Scopriamolo insieme vedendo quanto costano gli altri B-SUV sul mercato.

Faremo un confronto diretto fra i vari listini, indipendentemente da anno d'uscita e design delle varie vetture, giusto per comprendere come si posiziona la Milano nel mercato attuale delle B-SUV. Partiamo dalla comparazione con le ibride e cominciamo dalla Toyota Yaris Cross, una delle 10 auto che consumano meno di 5 litri ogni 100 km, che è in vendita a 27.060 euro. Fra le ibride che maggiormente piacciono agli italiani anche la Ford Puma, acquistabile invece a 26.278 euro, mentre per la Peugeot 2008 hybrid 136 servono 29.350 euro.

Anche la Fiat 600 ibrida ha un prezzo d'attacco inferiore rispetto alla Milano, leggasi 24.950 euro, mentre per la Jeep Avenger 1.2 MHEV e-Hybrid servono 25.250 euro. Infine la Renault Captur 1.6 e-Tech Hev in vendita a 27.977 euro e la Dacia Duster a 23.653. La Milano è quindi la più cara della sua categoria, mentre la più economica è il B-SUV romeno, con una differenza di prezzo di quasi 6.000 euro.



Si segnalano anche Audi Q2 35 Business S Tronic 150 CV a 36.050 euro, Lexus LBX Emotion 39.500, Honda Hrv Advance 131 CV 36.500, Hyundai 1.0 GDI N Line DCT 120 CV a 31.500, Nissan Juke 1.6 hybrid a 32.200, Opel Mokka 1.2 turbo ediction automatic a 28.500, Seat Arona 1.5 tsi Evo ACT FR DSG 150 CV a 29.600 euro, Skoda Kamiq 1.0 116 CV monte Carlo dsg 32.100, Suzuki S Cross Hybrid Top 129 CV a 29.090 , Toyota CHR Trend 140 CV 39.200, VW T Cross Style 116 CV 1.0 DSG a 30.900, e infine, VW Taigo 1.5 R Line DSG 150 CV a 32.700 euro.

Vediamo ora il prezzo dei B-SUV elettrici, ricordando che la Milano è in vendita a 39.500 euro. La Peugeot e-2008 sta di listino a 38.450 euro, mentre la Jeep Avenger, gemella del SUV compatto col biscione, è in vendita a 39.400 euro. Simile il prezzo della Volvo EX30 e della Fiat 600e, rispettivamente 35.229 euro e 35.950 euro, mentre per la Smart #1 servono 36mila euro. Infine la MG4, acquistabile a partire da 30mila euro. Il B-SUV cinese è quindi il più economico mentre la Milano risulta essere ancora una volta la più cara della sua categoria, con 9.500 euro di differenza rispetto alla MG4.

Ricordiamo che la Milano ha una batteria da 54 kWh con una potenza di 156 cv e un'autonomia da 400 km, mentre l'ibrido è offerto con un propulsore da 136 cavalli, 3 cilindri da 1.2 litri e un'architettura 48 V. La meneghina ha quindi la stessa autonomia di Avenger, Fiat 600e e Peugeot e-2008 e superiore a tutte le altre.

Per quanto riguarda l'ibrido anche in questo caso abbiamo stesso motore di Avenger e Peugeot (non di Fiat 600 che monta il 100 cv) il più potente delle vetture elencate ad eccezione della Captur che invece vanta 145 cavalli. Esteticamente la Milano è una delle B-SUV con il design più accattivante e sportivo, mentre in quanto a dotazione tecnologica le auto in elenco si equivalgono.

