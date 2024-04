Alfa Romeo Milano, -7 giorni al lancio: dal prezzo ai motori, tutto ciò che c'è da sapere

Manca una sola settimana, sette giorni, alla presentazione ufficiale dell'Alfa Romeo Milano. Il prossimo 10 aprile, in diretta streaming dal capoluogo lombardo, si alzerà finalmente il sipario sul tanto atteso, quanto chiacchierato, B-SUV di Arese.

La prima domanda sorge spontanea: come sarà esteticamente? Dopo il clamoroso leak dello scorso settembre, il B-SUV di Alfa Romeo potrebbe non nascondere più segreti, ma in ogni caso va ricordato che le foto emerse online sette mesi fa erano delle ricostruzioni grafiche, quindi non dal vivo.

La Milano nascerà sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger e Fiat 600, di conseguenza avrà le stesse dimensioni, circa 4,2 metri di lunghezza, appunto tipiche di un B-SUV, nonchè forme simili. Stando alle foto emerse online nelle ultime settimane, la nuova Alfa sembrerebbe mutuare molto dai suoi “antenati”, leggasi Tonale e Stelvio, ma nel contempo cercherà di offrire un design di rottura. Non va infatti dimenticato che la Milano aprirà il nuovo corso stilistico di Alfa Romeo, per cui abbiamo già intravisto qualcosa con la splendida 33 Stradale remake.

Gli interni della nuova Milano dovrebbero invece prevedere un bagagliaio di circa 400 litri, ma soprattutto una strumentazione inedita per Alfa Romeo, con un touchscreen di notevoli dimensioni (superiori ai 10 pollici) al centro della plancia per il sistema di infotainment, alla cui base troveremo una serie di tasti fisici per varie funzioni. Ci sarà un tunnel centrale dove verranno alloggiati diversi pulsanti e manopole, fra cui il freno a mano elettrico.

Ma quali motorizzazioni avrà la Milano? La prima, la grande novità, sarà il power train elettrico visto che per la prima volta un'Alfa Romeo di serie entrerà nel mondo della batteria. La B-SUV del Biscione avrà un pacco da 54 kWh con una potenza da 156 cavalli, stessa già vista su Avenger e 600e. Garantirà 400 chilometri di autonomia, quindi perfettamente in linea con la media delle auto elettriche al momento sul mercato. Ci sarà poi spazio per l'ibrido e in questo caso bisognerà capire quale motore verrà posizionato sotto il cofano: il 101 cavalli del 1.2 o la versione da 136? Non è da escludere che possano essere messe in commercio entrambe, e occhio anche alla versione elettrica Quadrifoglio da 240 cavalli, lo stesso motore dell'Abarth 600e e della futura Lancia Ypsilon HF. Anche in questo caso però non vi sono certezze, e non è da escludere che la Quadrifoglio possa presentare una doppia versione, ibrida ed elettrica, di modo da soddisfare la clientela più vasta possibile.

Infine spazio a prezzi e disponibilità. Come vi ripetiamo spesso e volentieri in questi casi, siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma vedendo i listini attuali si può ipotizzare un prezzo di attacco di circa 25mila euro per la versione ibrida entry level; l'elettrico dovrebbe aggirarsi sui 35mila, mentre l'eventuale Quadrifoglio potrebbe arrivare fino a 45. L'Alfa Romeo dovrebbe essere ordinabile dalla prossima estate, per poi fare il suo arrivo sulle strade fra fine 2024 e inizio 2025.

