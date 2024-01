Alfa Romeo Milano 2024, a meno di tre mesi dall'uscita ecco l'ultimo render

Qualche giorno fa, Alfa Romeo ci ha mostrato la nuova Milano in alcune prove svolte presso il circuito del Balocco, concedendoci l'esclusiva opportunità di concepire l'estetica avveniristica di questo B-Suv elettrico apparentemente tutto italiano.

Un gradino più sotto rispetto al Tonale, Alfa Romeo Milano sfoggerà un design distintivo che si discosterà dalle altre auto della casa. La griglia del radiatore triangolare rimarrà come un'icona solitaria, mentre il gruppo dei fari, contraddittoriamente all'identità del marchio, si distingueranno per tre barre orizzontali nella parte superiore e una nella parte inferiore.

Un tocco intrigante sarà rappresentato da due fessure orizzontali strette, a ciascun lato della griglia, incastonate nel paraurti. Il logo del marchio si trasferirà dal radiatore al cofano, accompagnato da una generosa presa d'aria nella parte inferiore del paraurti, affiancata da eleganti inserti decorativi verticali. I fianchi, scorrevoli e armoniosi, rispecchieranno la raffinatezza dei crossover Alfa Romeo, ma le distinzioni risiederanno nelle maniglie delle porte posteriori, sagacemente "nascoste" nei montanti, nella linea del davanzale frastagliata e nel tetto nero che crea un affascinante contrasto. Sul retro, l'attenzione sarà catturata da un intrigante inserto nero curvo, che abbraccia l'intera larghezza della vettura, ospitando luci a forma di tre elementi a L su entrambi i lati.

Secondo le indiscrezioni, Alfa Romeo Milano condividerà la sofisticata piattaforma CMP, la stessa di Fiat 600 e Jeep Avenger. Unica nella sua categoria, la Milano si distinguerà per la sua trazione integrale (presumibilmente di serie?). Inizialmente presentato come veicolo elettrico, sarà altresì disponibile una versione tradizionale dotata di un motore a benzina.

Ad oggi, l'eclettica gamma di Alfa Romeo annovera già due crossover, con il pionieristico Stelvio, svelato alla fine del 2016, e il più compatto SUV Tonale, introdotto nel febbraio del 2022, basato sulla solida fondamenta della Jeep Compass, una delle auto più vendute in italia. Ad arricchire ulteriormente questa famiglia automobilistica, nelle prossime sfide automobilistiche, si unirà dunque ben presto la nuova Milano.

La première dell'Alfa Romeo Milano è fissata per il 10 aprile a Milano, una scelta non casuale ma piuttosto logica. La produzione di questo avveniristico crossover sarà realizzata nello stesso impianto produttivo polacco della casa Stellantis, già celebre per aver dato vita alla Fiat 600 e alla Jeep Avenger. Alfa Romeo confida nelle potenzialità di questo nuovo prodotto, prevedendo che la Milano rappresenterà circa il 40% delle vendite totali del marchio in futuro.