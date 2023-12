Alfa Romeo Milano 2024 sarà così? Ecco l'ipotesi grafica più interessante

Si avvicina inesorabile la data di presentazione della nuova Alfa Romeo Milano, il B-SUV che sarà svelato ad aprile del 2024 e che andrà a rimpolpare la line-up del Biscione, affiancandosi a Giulia, Stelvio e Tonale.

Dopo che Alfa Romeo ha ufficialmente svelato il nome del suo primo B-SUV i designer del web si sono scatenati in delle ricostruzioni grafiche per cercare di anticipare come sarà il modello finale dell'auto.

Non va dimenticato che lo stesso B-SUV di Alfa Romeo fu vittima di un clamoroso leak di conseguenza le forme già si conoscono in parte, ma c'è chi ha saputo fare meglio, leggasi il canale Youtube MV Auto, che ha appunto pubblicato quella che a nostro avviso appare la versione più bella dello sport utility vehicle compatto di Arese.

Esteticamente, infatti, il piccolo SUV appare robusto e solido con uno splendido muso e anche il posteriore, che è la parte che fino ad oggi ha fatto sempre storcere il naso, sembra nel suo insieme interessante, regalando al tutto una forma armoniosa.



Bella anche la tinta scelta, non un classico rosso Alfa o un nero, ne tanto meno un verde, abbinata ai cerchi in lega "standard" del Biscione in colorazione scura. Ricordiamo che l'Alfa Romeo Milano avrà una batteria da 54 kWh con un'autonomia da 400 chilometri, la stessa montata già sulla Fiat 600 elettrica e sulla Jeep Avenger, nonché quella che verrà installata sulla nuova Lancia Ypsilon presentata a febbraio.

Spazio anche alla classica versione ibrida con un 1.2 da 100 e 136 cavalli, mentre per quanto riguarda i prezzi è ipotizzabile un listino da 35mila euro per l'elettrico e una decina di migliaia di euro in meno invece per l'accoppiata benzina+batteria.

Come le sue gemelle Avenger e 600e, la Milano sarà costruita in Polonia, presso lo stabilimento di Tychy, da anni polo di riferimento di Fiat e Stellantis.