Alfa Romeo Luigi Coloni, prima auto del biscione a scendere sotto i 10 min al Nurburgring

Protagonista di un'incredibile storia italiana, a quattro ruote ovviamente, è la meravigliosa (e iconica) Alfa Romeo Luigi Colani, uno sguardo da vicino a un vero e proprio gioiello automobilistico. Unica, nel vero senso della parola, per vari motivi.

Una storia di velocità, di design e di tradizione automobilistica italiana che questa volta, però, arriva dagli Stati Uniti d'America. A Los Angeles apre una mostra di vetture d'epoca intitolata "Macchinissima", un'occasione per toccare con mano alcune protagoniste della storia tricolore a quattro ruote. A prendere parte a questo car show è stato il redattore di Jalopnik Daniel Golson (nel suo articolo linkato in calce sono presenti altre foto dell'Alfa Colani), il quale ha descritto con dovizia di particolari la vera star dell'evento.

"La star dello show - scrive Golson - era questa one-off Abarth-Alfa Romeo con una carrozzeria unica realizzata dal leggendario Luigi Colani". Il riferimento è all'iconico designer di origine tedesca che nel suo lavoro (con una carriera durata circa sessant'anni) ha cercato sempre di stravolgere l'ordinario, tentando di dare vita a forme diverse e innovative, futuristiche quasi.

D'altronde, come ripeteva Colani, "perché dovrei attenermi alla massa che vuole rendere tutto spigoloso? Io seguirò la filosofia di Galileo Galilei: anche il mio mondo è rotondo". Infine, l'obiettivo principale di Colani riguardava la ricerca sull'ottimizzazione dell'aerodinamicità; e non è un caso, dunque, che questa Alfa, l'unica su cui il tedesco abbia mai messo mano, sia ricordata per essere la prima vettura gran turismo a scendere sotto il record dei 10 minuti al Nürburgring (parola di ClubAlfa.it). Alfa Romeo ora si appresta a presentare la nuovissima Milano (Alfa Romeo Milano, dal mistero del nome 'kid' sul sito, alla registrazione di aprile), ma questa one-off rischia seriamente di rubare la scena al nuovo modello, almeno per ora.

A "Macchinissima" l'Alfa Romeo Colani era conservata in una sala tutta sua. L'auto è nata su una Abarth-Alfa Romeo 1300 Berlinetta, alla quale Colani ha poi "donato" una nuova carrozzeria in fibra di vetro. È dotata di un motore 1.300 cc da 110 CV ed è capace di raggiungere una velocità di picco di 201 km/h circa. Alfa Romeo non vuole diventare un marchio SUV, quindi è possibile sognare un'altra vettura del genere?