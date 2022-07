Alfa Romeo al lavoro su una super sportiva V6: il rumor che riaccende la passione

Gli ultimi anni in casa Alfa Romeo hanno portato al lancio commerciale della nuova Tonale 2022, anche se la roadmap originale del 2018 indicava in arrivo anche la GTV e la 8C. Vetture poi sparite dai radar, anche se ora arrivano notizie di una nuova sportiva termica del Biscione.

Prima che Alfa Romeo diventi 100% elettrica, per seguire i trend del mercato, potrebbe arrivare sul mercato il canto del cigno delle sportive del Biscione. È quanto si apprende da un nuovo report di Car Magazine, secondo cui Alfa Romeo starebbe lavorando a una supercar da lanciare il prossimo anno. Una vettura da produrre in bassissimi volumi, giusto per una nicchia di appassionati incalliti, capace di vantare un motore V6 da 2.9 litri e 505 CV/600 Nm di coppia, lo stesso propulsore visto su Giulia e Stelvio Quadrifoglio (anche Alfa Romeo Tonale avrà una versione Quadrifoglio).

Il report non esclude la possibilità di avere una power unit ibrida, magari di ispirazione F1 grazie al know-how di Alfa Romeo e Sauber. Anche un telaio monoscocca in fibra di carbonio è altamente probabile, con connessioni a Sauber anche in questo caso e alla sorellastra Maserati - e alla MC20 in particolare. Tutto ciò dovrebbe avvenire, lo ricordiamo, prima che Alfa Romeo diventi 100% elettrica nel 2027. (Foto cover: Motor1.com)