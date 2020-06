Alfa Romeo al lavoro su un nuovo SUV elettrico? L'architettura sarebbe di PSA

Alfa Romeo è in procinto di lanciare sul mercato il suo già tanto atteso e chiacchierato Tonale (ecco le ultime notizie), un SUV ibrido di medie dimensioni in sviluppo già da un po'. Essendo basato sulla stessa piattaforma della Jeep Renegade dovremmo aspettarci un veicolo non troppo diverso da quest'ultimo.

I ragazzi di Autocar chiariscono maggiormente la faccenda tramite un recente report sulla casa automobilistica italiana. In base al loro articolo, il Tonale dovrebbe collocarsi nel segmento C, mentre un crossover di dimensioni più modeste potrebbe poco dopo arrivare sul mercato facendo affidamento su un'altra architettura. In pratica si parla della architettura e-CMP del Gruppo PSA la quale, se tutto ciò si rivelasse fondato, aiuterebbe Alfa Romeo a lanciare sul mercato la sua prima auto completamente elettrica: si tratterebbe di un evento di importanza storica.

In base alle roadmap, che potete vedere dalle immagini in calce, il piccolo SUV elettrico dovrebbe esser presentato nel 2022. Curioso poi il fatto che il grafico sia stato prodotto l'11 novembre 2019, e cioè pochissimi giorni dopo la conferma di fusione tra i Gruppi FCA e PSA, avvenuta appena due settimane prima.

Prima di esso dovrebbe arrivare il già citato Tonale, e anche un SUV del segmento E, il quale andrebbe a posizionarsi persino al di sopra dell'apprezzatissimo Stelvio. Autocar ha oltretutto contattato Alfa Romeo per chiarimenti, ed è confermato che il piccolo SUV EV avrà un "feeling familiare" che al contempo presenterà un design distintivo non troppo dissimile a quello del Tonale. Confermata anche la possanza delle motorizzazioni, le quali godranno di tutte le performance che Alfa Romeo riuscirà a tirar fuori.

Per chiudere vi rimandiamo ad altre due notizie su Alfa Romeo: la prima riporta della messa in stand-by dello stabilimento di Cassino, che potrebbe non ripartire nell'immediato, mentre la seconda immagina una eventuale Alfa Romeo Giulietta in forma di crossover.