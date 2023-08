Alfa Romeo Junior, ecco la versione del Biscione della Fiat Topolino

E' stata acclamata dalla critica a livello internazionale la piccola Fiat Topolino, il quadriciclo presentato un mese fa in diretta streaming e pronto a dire la sua nel mercato della micromobilità.

Nata su base Citroen Ami, la piccola Topolino strizza l'occhio agli splendidi anni della Dolce Vita, rievocando atmosfere purtroppo svanite nel tempo. E se dopo Fiat anche Alfa Romeo decidesse di produrre il suo quadriciclo?

E' questo quello che si è domandato il designer del web Julien Jodry, pubblicando sul portale francese Auto-Moto quella che lo stesso ha ribattezzato Alfa Romeo Junior, leggasi una Citroen Ami camuffata appunto da vettura del Biscione.

Sul render del quadriciclo del biscione spicca senza dubbio il frontale, dove ritroviamo il classico logo Alfa Romeo incorniciato nella tipica calandra a forma triangolare del marchio di Arese, su una griglia nera estesa in orizzontale. Belli anche i fari, completamente rivisti rispetto alla Citroen Ami, precisamente due coppie di luci entrambe rotonde, una più piccola, l'altra più grande. Nuovi anche i cerchi in lega, che appaiono come la versione ridotta dei classici cerchi ad anelli visti sulle Alfa Romeo più sportive, a cominciare da Giulia e Stelvio.

Non si può vedere il retro, ma si nota comunque un baule appoggiato sul portabagagli, optional già presente nella Topolino, mentre il tettuccio è di colore nero, lo stesso dei montanti, regalando uno stacco rispetto al classico rosso Alfa Romeo che troviamo sul resto della categoria, e che dona all'auto sportività e classe.

Ovviamente stiamo parlando semplicemente di una ipotesi di un designer e di un magazine, visto che al momento Alfa Romeo non è intenzionata ad entrare nel mercato dei quadricicli.



Il Biscione è infatti concentrato su altro, a cominciare dall'attesissima supercar Alfa Romeo 33 la cui data di presentazione è fissata al 30 di questo mese, quindi fra esattamente 25 giorni. In ogni caso il render di Jodry appare davvero ben fatto e simpatico: vi piacerebbe una piccola Alfa Junior?