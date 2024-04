E se alla fine il nome Alfa Romeo Junior fosse un toccasana per la B-SUV del biscione?

Continua a tenere banco, a quasi 48 ore dalla vicenda, il clamoroso cambio di nome dell'Alfa Romeo Milano in Junior. Il marchio del Biscione, concordando con Stellantis, ha deciso di evitare polemiche con il governo dopo le parole del ministro Urso, e alla fine ha optato per il colpo di spugna.

Durante il sondaggio social circa il nome del B-SUV, “Junior” era giunto secondo dietro a Milano, di conseguenza il brand di Arese ha pensato di rispolverare proprio quel nome, sostituendo quello che evocava il capoluogo lombardo.

Una mossa che occasionalmente potrebbe aver giocato ad Alfa Romeo a cominciare da un fatto evidente: in queste ore l'Alfa Romeo è chiacchieratissima. C'è da dire che da quando il B-SUV elettrico e ibrido è stato presentato non sono mancate le polemiche, sia per via della somiglianza fra la Milano e la Peugeot 2008, ma anche appunto per le dichiarazioni sopracitate del ministro del Made in Italy. Qualcuno diceva “Bene o male, purchè se ne parli”, ed è quello che sta avvenendo in queste ore per la Milano: tutta pubblicità.

Secondariamente, non è la prima volta che Alfa utilizza il nome “Junior” sulle proprie vetture, come ad esempio la mitica “Junior Zagato”, sportiva di fine anni '60 inizio '70, senza dimenticarsi dell'Alfa Romeo Giulia GT Junior, altro splendido esempio del Biscione di quell'epoca, o del fatto che la Mito, prima della produzione, si chiamasse appunto Junior.

Insomma, un nome tutto sommato fortunato, a differenza invece di Milano, che potrebbe essere un deterrente alle vendite quando il marchio di Arese farà ritorno nel mercato degli Stati Uniti. Oltre oceano venne infatti commercializzata fra il 1987 e il 1989 la 75, e negli Usa venne venduta con il nome di Milano. Quella vettura non viene ricordata fin troppo bene dagli americani per via dei numerosi problemi tecnici legati soprattutto all'impianto elettrico, cosa che indusse l'Alfa a ritirare la berlina dal mercato a stelle e strisce.

Sia chiaro, il danno di immagine c'è stato, tenendo conto che Milano è tappezzata di manifesti dove si sponsorizza appunto l'Alfa Romeo Milano (tra l'altro nel periodo della Fiera dei Mobili), senza dimenticarsi dei video pubblicati, del materiale promozionale, del sito internet e via discorrendo. C'è anche una questione di costi non indifferente, tenendo conto appunto delle brochure che andranno ristampate con il nome nuovo, e delle placchette da cambiare, ma in ogni caso sembrerebbero intravedersi aspetti più positivi che negativi. Tra l'altro Alfa Romeo potrebbe uscire anche come vittima in questa storia (quindi essere difesa) senza dimenticarsi del contentino al governo, che non guasta mai.

