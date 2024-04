Alfa Romeo Junior, la risposta di Imparato alla polemica: sul navigatore non c'è Milano

Tra il Gruppo Stellantis e il Governo Meloni la miccia della polemica che ha infuocato gli scorsi giorni sembra proprio non volersi spegnere. Il riferimento è ovviamente al nuovo B-SUV di casa Alfa Romeo, prima chiamato Milano e poi, a seguito di vari dissensi con il Ministro Urso, cambiato in Junior. Ma la questione non è finita...

Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del Biscione di Arese, aveva dichiarato di aver voluto cambiare il nome per favorire un clima disteso e sereno dopo le liti che da mesi oramai accompagnano i rapporti, più freddi che mai, tra il colosso automobilistico guidato da Carlos Tavares (CEO) e la classe politica e dirigente italiana (Clamoroso, Alfa Romeo Milano cambia nome dopo le polemiche: si chiamerà Junior).

Dopo le varie richieste dell'amministratore portoghese di sussidi per i veicoli elettrici, un tira e molla durato settimane, i dialoghi tra le due parti sono tornati a scaldarsi nel giorno della presentazione del nuovo modello di Alfa Romeo. Il nome con cui il veicolo ha debuttato era Milano, ma la produzione avverrà in Polonia, nello stabilimento di Tychy. Dunque questa denominazione, secondo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, andava contro il cosiddetto Italian Sounding; in poche parole si voleva dare l'idea che l'auto fosse italiana quando in realtà non lo è.

Da Arese (sì, insomma, più o meno da Arese) Stellantis ha ribattuto affermando che il nome era stato scelto per celebrare le radici dell'azienda. L'Alfa è nata proprio nella metropoli meneghina, e Milano è il nome di un vecchio modello del Biscione, dunque tutto torna. Però, per non voler entrare nella politica, Imparato ha deciso di cambiare il nome del modello, optando per Junior (Imparato: 'Nome Alfa Romeo Milano? Ecco perché l'abbiamo cambiato in Junior'). Adesso, però, il francese lancia l'ultima bordata via Linkedin, dove ha pubblicato la mappa della Lombardia presa dal navigatore dell'auto: al posto di Milano c'è proprio Junior...

