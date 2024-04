Alfa Romeo Junior, al via gli ordini e subito due promo: si parte da 31.900 euro

La tanto discussa Alfa Romeo Junior, reduce dal clamoroso cambio di nome da Milano, è ordinabile da qualche ora a questa parte e per il lancio del nuovo B-SUV ibrido ed elettrico, l'azienda ha dato vita a due promo.

La prima riguarda la versione elettrica speciale da 156 cavalli, un'offerta valevole fino al 30 di questo mese e che prevede un anticipo da 7.682,74 euro, 35 rate da 200 euro al mese, e una maxi rata finale da 24.786 euro, con TAN fisso a 4,99 per cento e TAEG a 6,23 per cento. La Junior in versione green costa 41.500 euro.

La versione ibrida dell'Alfa Romeo Junior è invece in vendita sempre nell'allestimento speciale con motore 1.2 da 136 cavalli in promo con un anticipo da 8.779 euro, 35 rate da 200 euro al mese e una maxi rata finale da 20.610 euro. In questo caso il TAN (FISSO) è lo stesso, mentre è leggermente più alto il TAEG a 6,42 per cento. Il prezzo della Junior ibrida è di 31.900 euro.

Spulciando il configuratore per l'ibrida, emerge la possibilità di selezionare quattro diverse colorazioni che diventano cinque in caso di opzione bicolore: nel primo caso il costo è di 900 euro, mentre nel secondo è di 1.200. L'unico colore gratis è il bianco, mentre per il nero servono 600 euro. Sono inoltre selezionabili solo i cerchi da 18 pollici con i tre fori e in aggiunta si può selezionare il pacchetto Sport che prevede sedili in Alcantara e vinile Sabelt, e il volante sportivo in pelle, dal costo di 2.500 euro, mentre il pack Techno costa 1.500 euro e prevede lo Specchio retrovisore interno elettrocromico, i Fari Full LED Matrix, il Wireless Charging Pad e i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Tanti gli optional di serie, a cominciare dal cannocchiale cluster 10,25'' Full TFT, l'impianto Audio 6 altoparlanti, il sistema infotainment da 10,25" con navigazione, 2 porte USB, bluetooth e comandi vocali e l'Alfa Connect Services, per quanto riguarda il comparto audio-telematica.

Chi invece volesse acquistare l'elettrica potrà scegliere solo i cerchi in lega da 18 pollici con i petali, mentre per quanto riguarda pacchetti opzionali e dotazioni di serie, saranno le stesse. La B-SUV elettrica meneghina è stata al centro di una lunga querelle in questi giorni, e il CEO di Alfa Romeo, Imparato, ha voluto chiarire il perchè del cambio nome da Milano a Junior: c'entra la politica.

