Alfa Romeo, ignaro cliente riceve una Tonale... da Bottas e Guanyu 

Alfa Romeo continua a coinvolgere gli appassionati, evidenziando il forte legame tra la "Tribe Alfa Romeo". In occasione del Gran Premio d'Italia, i piloti dell'Alfa Romeo F1 Team, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, hanno consegnato una nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4 a un fortunato appassionato, totalmente ignaro dell'iniziativa.

L'evento si è svolto a Monza, presso il Golf Club Milano, e ha incluso una sessione di autografi e selfie con i piloti, che hanno reso la giornata ancora più speciale per i clienti e gli appassionati del marchio Alfa Romeo. La nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4 rappresenta la versione top di gamma che incarna il concetto di "Sportività Efficiente", che ridefinisce le aspettative in termini di prestazioni e sostenibilità. Anche la polizia italiana ha acquistato ben 612 esemplari di Alfa Romeo Tonale.

La Tonale Plug-In Hybrid Q4 di Alfa Romeo è uno dei modelli Premium ibridi plug-in più apprezzati in Italia. Offre una straordinaria efficienza con emissioni di CO2 fino a soli 29 g/km, consentendo l'accesso ai centri cittadini senza restrizioni. Inoltre, offre un'autonomia in modalità completamente elettrica di oltre 82 chilometri per le esigenze di mobilità quotidiana e una autonomia complessiva di oltre 600 chilometri per lunghi tragitti extraurbani. Con una potenza complessiva di 280 cavalli, garantisce anche una dinamica di guida sportiva tipica di Alfa Romeo.

Il legame tra i piloti dell'Alfa Romeo F1 Team e la platea di appassionati è stato arricchito da una serie di eventi straordinari in questo periodo, tra cui un eccezionale appuntamento che si è svolto lo scorso giovedì davanti ai box dell'Alfa Romeo F1 Team sul circuito di Monza. In quell'occasione, i piloti hanno presentato la nuova 33 Stradale.